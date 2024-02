Europa League 23/24: SC Freiburg - RC Lens live im TV und Stream sehen

Der SC Freiburg und RC Lens treffen in der Europa League 23/24 erneut aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Live-Übertragung im TV und Stream.

Die Europa League 23/24 nähert sich den Finalrunden. Anders als in der Champions League folgt hier jedoch auf die Gruppenphase nicht direkt das Achtelfinale, stattdessen gibt es noch eine Zwischenrunde. In dieser treten die acht Zweitplatzierten der Gruppen gegen die acht Drittplatzierten aus den Gruppen der Champions League an. Die acht besten dieser Zwischenrunde gelangen dann gemeinsam mit den Gruppensiegern der Europa League ins Achtelfinale.

Dem SC Freiburg wurde RC Lens zugelost. Das Hinspiel zwischen Lens und Freiburg verlief jedoch torlos, im Rückspiel ist dementsprechend noch alles offen. Für beide Mannschaften ist ein Einzug ins Achtelfinale der Europa League absolut denkbar, mit einem Sieg ist dieses Ziel erreicht. Für die Freiburger wäre es besonders wichtig, hier zu gewinnen. Denn einen Motivationsschub könnte der Verein gut gebrauchen, in der Bundesliga lief es in letzter Zeit nicht so gut.

Doch auch die Franzosen werden alles dafür tun, noch nicht aus dem zweithöchsten Wettbewerb des europäischen Fußballs zu fliegen. Wann findet das Rückspiel zwischen Freiburg und Lens statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Alle Infos rund um das Spiel um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Termin und Uhrzeit des Rückspiels SC Freiburg - RC Lens heute in der Zwischenrunde der Europa League 23/24

Gerade einmal eine Woche nach dem Hinspiel kommt es bereits zum Rückspiel zwischen dem SC Freiburg und RC Lens. So wie alle anderen Rückspiele der Zwischenrunde auch wird die Partie laut Spieplan der Europa League 2023/2024 am 22. Februar ausgetragen. Gespielt wird im Europa-Park Stadion der Freiburger, die Uhrzeit des Anpfiffs ist 18.45 Uhr.

SC Freiburg gegen RC Lens: Übertragung der Zwischenrunde der Europa League 23/24 live im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die Europa League liegt auch in der Saison 23/24 weiterhin bei RTL. Das bedeutet, dass die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 größtenteils über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ läuft. Lediglich einige ausgewählte Spiele werden auch im Free-TV im regulären TV-Programm von RTL gezeigt. Während das Hinspiel zwischen dem SC Freiburg und RC Lens noch eines dieser ausgewählten Spiele war, zählt das Rückspiel der Zwischenrunde leider nicht mehr dazu. Wer also eine Live-Übertragung des Spiels sehen möchte, der kommt um ein RTL+-Abo nicht herum.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Spiels zusammengefasst:

Spiel: RC Lens gegen SC Freiburg , Rückspiel in der Zwischenrunde der UEFA Europa League 2023/24

gegen , in der der 2023/24 Datum: 22. Februar 2024

22. Februar 2024 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker zum Rückspiel SC Freiburg - RC Lens in der Europa League 23/24

Da das Rückspiel zwischen dem SC Freiburg und RC Lens nicht im Free-TV zu sehen ist, sind Alternativen nötig. Denn schließlich verfügt nicht jeder über ein Konto beim Streamingdienst RTL+. Eine solche Alternative bieten wir Ihnen mit unserem Live-Ticker zur Europa League 23/24. Dieser informiert über alles rund um die Partie Freiburg - Lens, von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Ergebnis des Spiels.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

SC Freiburg vs. RC Lens: Bilanz der Partie

Die Europa League 23/24 hat die Bühne für das erste Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Lens geschaffen. Dieses fiel jedoch denkbar ereignislos mit 0:0 aus. Die bisherige Bilanz der Partie ist daher auch wenig aussagekräftig, wenn man sich von ihr Rückschlüsse auf die kommende Begegnung erwartet. Beim Rückspiel haben aber die Freiburger den Heimvorteil und dürfen wohl auf tatkräftige Unterstützung von der Tribüne hoffen.