Segeln

vor 16 Min.

Julian Autenrieth missglückt der Start in die Segel-WM auf Mallorca

Plus Der Augsburger Segler verpatzt mit seiner Vorschoterin Luise Wanser den Auftakt für die Olympia-Qualifikation. Derzeit liegt das Duo bei der WM auf Mallorca nur auf Rang 18.

Von Volker Göbner

Nach einem missglückten Start in die Weltmeisterschaft der olympischen Segeldisziplin "470er Mixed“ liegen der Augsburger Philipp Autenrieth und seine Hamburger Steuerfrau Luise Wanser nur auf Rang 18. In der Bucht von Palma de Mallorca sind 60 Teams aus 27 Nationen am Start. Noch bis Sonntag wird um den WM-Titel gesegelt.

Ein anderes deutsches Team liegt derzeit auf dem zweiten Platz: Simon Diesch und Anna Markfort (Friedrichshafen/Berlin) haben nur vier Punkte Rückstand auf die führenden Japaner Tetsuya Isozaki und Yurie Seki. Diesch/Markfort hatten schon am ersten Tag eine der besten Serien gesegelt, leisteten sich auch am zweiten Tag keinen Ausrutscher und gingen als Drittplatzierte in die Finalphase. Da jedoch erwischten sie bei leichten Winden einen unglücklichen Donnerstag. Mit den Plätzen 26 und 22 rutschen sie zurück. Das alles war vergessen, als sie am Freitag zweimal als Erste die Ziellinie überquerten. Damit wahrten sie sich alle Medaillenchancen. Am Samstag stehen noch zwei Wettfahrten auf dem Plan, ehe es am Sonntag im "Medal Race“ der besten zehn Teams um die Plätze auf dem Podest geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen