Tyson Fury – Tom Schwarz: Kampf wird im Free-TV gezeigt

Boxen im Schwergewicht: Der Brite Tyson Fury trifft in Las Vegas auf den Deutschen Tom Schwarz. Der Fight wird im Free-TV und im Live-Stream gezeigt.

Tyson Fury gegen Tom Schwarz: Kampf-Termin und Uhrzeit stehen fest.

Der Boxkampf findet am 15. auf 16. Juni 2019 in Las Vegas statt.

Die Kampf-Übertragung gibt es im Live-Stream und im Free-TV zu sehen.

Auf diesen Kampf freuen sich Boxfans aus Deutschland besonders: Der Brite Tyson Fury kämpft in der Nacht von Samstag, 15., auf Sonntag, 16. Juni 2019, gegen den Deutschen Tom Schwarz. Der Fight findet in Las Vegas (USA) statt. Eine entsprechende Mitteilung des englischen Boxers bestätigte der Magdeburger SES-Boxstall.

Tyson Fury – Tom Schwarz: Kampf im Juni 2019

Tyson Fury ("The Gypsy King") kann eine beeindruckende Kampfbilanz vorweisen: Er gewann 27 seiner 28 Profikämpfe, davon 19 durch Knockout. Sein letztes Duell gegen WBC-Weltmeister Deontay Wilder aus den USA endete Remis. Der Brite Fury hat in seiner Karriere außerdem Wladimir Klitschko besiegt und ihm im November 2015 die Titel der Verbände WBO, IBF und WBA abgenommen. Diese verlor er anschließend aber wegen seiner Dopingsperre.

Für Fury ist es der erste Kampf nach Abschluss eines 91 Millionen Euro schweren Vertrages mit dem US-TV-Bezahlsender ESPN+. Der Kontrakt erstreckt sich über fünf Kämpfe. Schwarz wurde als Gegner gewählt, weil der Deutsche in der WBO-Rangliste an Nummer zwei geführt wird. Fury ist Vierter und könnte mit einem Sieg seinen an Nummer eins platzierten Landsmann Dillian Whyte herausfordern. Anschließend wäre der Weg frei für einen WM-Kampf gegen Weltmeister Anthony Joshua (lesen Sie hier ein Porträt ). Der Brite besitzt zudem die Titel von IBF und WBA (Super) sowie den weniger bedeutsamen IBO-Gürtel.

Tom Schwarz hat seine bisherigen 24 Profikämpfe allesamt gewonnen, davon 16 durch K.o. Der frühere Junioren-Weltmeister betonte im TV-Sender MDR: "Das ist die größte Chance meines Lebens." Er wolle den Sieg nicht für sich, sondern "für Deutschland und für meine Familie". Promoter Ulf Steinforth ergänzte: "Tom hat rein gar nichts zu verlieren. Sonst hätten wir dem Kampf nicht zugestimmt." Der SES-Chef nennt Fury "eigentlich die Nummer eins von allen". Er sei "der auffälligste Boxer vom Typ her".

Tom Schwarz wird gegen Tyson Fury antreten. Bild: Martin Schutt, dpa (Archiv)

Tyson Fury – Tom Schwarz: Kampf live im Free-TV

Der Kampf zwischen Fury und Schwarz wird live im TV gezeigt. In der Regel sichern sich große Streaming-Portale wie DAZN oder Sky die Rechte an Fights mit populären Kämpfern wie Fury. Diesmal wird der Kampf aber live im Free-TV gezeigt.

Die Übertragung des Kampfes läuft im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Der öffentlich-rechtliche Sender kündigt die Live-Übertragung für Sonntag, 16. Juni, um 3.30 Uhr morgens an. Der Kampf läuft im Rahmen der Sendung "Sport im Osten", die abwechseln von den Moderatoren René Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann begleitet wird.

Tyson Fury – Tom Schwarz: Boxen im Live-Stream

Die Übertragung des Kampfes zwischen Fury und Schwarz gibt es auch im Live-Stream des MDR zu sehen. Das Datum: 16. Juni 2019. Die Uhrzeit: 3.30 Uhr morgens. Zum Live-Stream des MDR gelangen Sie hier. (AZ/dpa)

