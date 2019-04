vor 24 Min.

Anthony Joshua – Jarrell Miller: Kampf-Termin im Juni 2019

Anthony Joshua vs. Jarrell Miller: Im Boxen treffen im Juni 2019 zwei Profis aus dem Schwergewicht aufeinander. Schon vor dem Fight gab es Streit bei einer Pressekonferenz.

Boxen live: Anthony Joshua trifft in seinem nächsten Kampf auf Jarrell Miller.

Als Termin für den Fight steht Samstag, der 1. Juni 2019 fest.

Den Boxkampf gibt es mutmaßlich live im Stream und TV zu sehen.

Für Box-Superstar Anthony Joshua steht in diesem Jahr der nächste Kampf an. Der 29-jährige Joshua (Großbritannien) soll am Samstag, 1. Juni 2019, im Ring auf den 30-jährigen Jarrell Miller (USA) treffen. Der Fight soll im New Yorker Madison Square Garden stattfinden. Die Besonderheit für Joshua: Noch nie kämpfte er bislang außerhalb von Großbritannien. "Er macht einen Riesenfehler, hier rüberzukommen und gegen mich in meinem Hinterhof zu kämpfen", tönte Miller bereits.

Anthony Joshua will WM-Titel gegen Jarrell Miller verteidigen

Anthony Joshua ist der derzeit erfolgreichste Boxer im Schwergewicht (lesen Sie hier ein Porträt). Der Brite hält die Weltmeistertitel dreier wichtiger Verbände: der IBF, der WBA und der WBO. Nur der Titel eines wichtigen Verbands fehlt ihm noch: Derzeit darf sich der US-Amerikaner Deontay Wilder als Weltmeister des Verbandes WBC bezeichnen.

Joshua ist in seiner Karriere als Profiboxer ungeschlagen. Er gewann alle seiner 22 Kämpfe - und zwar in 95 Prozent der Fälle per Knockout. Nur einmal überstand ein Gegner alle zwölf Runden im Ring: der Neuseeländer Joseph Parker. Aber auch den Kampf gegen Parker im vergangenen Jahr gewann Joshua. Nur eben: nach Punkten.

Den wohl bedeutsamsten Fight bestritt Joshua gegen den Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko (Ukraine). In einem spektakulären Kampf gewann Joshua im Jahr 2017 vor 90.000 Zuschauern im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion nach technischem K.o. gegen den Ukrainer. Die geschätzte Gage damals: 20 Millionen Euro für jeden Kämpfer.

Boxen gegen das "Big Baby": Das ist Jarrell Miller

Jarrell Miller ist kein Box-Weltmeister, gehört aber zu den besten Schwergewichtlern der Welt. Der US-Amerikaner weißt eine beeindruckende Bilanz vor: Er verlor keinen seiner 24 Kämpfe. 23 Mal siegte er (davon 20 Mal per Knockout), nur einmal kämpfte Miller unentschieden. Ähnlich wie Joshua ist Miller also ein Kämpfer, der die meisten seiner Kämpfe durch K.o. für sich entscheidet.

Ein Nachteil für Miller könnte seine geringere Körpergröße sowie Reichweite sein, wie die Tabelle zeigt:

Anthony Joshua Jarrell Miller Spitzname AJ Big Baby Alter 29 30 Größe 1,98 Meter 1,93 Meter Reichweite 2,08 Meter 1,98 Meter

Streit auf Instagram-Video: Jarrell Miller stößt Anthony Joshua bei Pressekonferenz weg

Selbstbewusst scheint Miller trotz dieser körperlichen Nachteile zu sein. Beim ersten Aufeinandertreffen der Schwergewichte im Februar ging es jedenfalls ruppig zuging, wie das Video auf Millers Intagram-Account zeigt:

Boxen live: Anthony Joshua vs. Jarrell Miller live im Stream und TV?

Gibt es den Kampf im Live-Stream und im TV zu sehen? Noch gibt es diesbezüglich keine Informationen, doch sehr wahrscheinlich wird der Kampf zwischen Joshua und Miller live im Online-Stream und TV übertragen. Sobald feststeht, welcher Sender sich die Rechte an der Übertragung des Fights gesichert hat, erfahren Sie das an dieser Stelle.

Anthony Joshua: Doch nicht gegen Tyson Fury oder Deontay Wilder?

Übrigens: Zuletzt sorgten Diskussionen über den nächsten Kampf Joshuas für Verwirrung. Sowohl der Brite Tyson Fury als auch der US-Amerikaner Deontay Wilder standen als mögliche Gegner zur Debatte. Zwischenzeitlich hieß es, ein Kampf zwischen Joshua und Wilder sei bereits fix. Es gab auch bereits einen fixen Kampf-Termin. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings nicht klar, ob der Kampf stattfindet - und wenn ja, gegen wen. (AZ)

Mehr zum Thema Boxen:

Themen Folgen