Viertelfinale: Alexander Zverev spielt gegen Borna Coric

Steht bei den US Open in New York im Viertelfinale: Alexander Zverev.

Der 23-jährige Alexander Zverev muss im Viertelfinale der US Open am Dienstag gegen den gleichaltrigen Kroaten Borna Coric spielen. Wie ihre bisherige Bilanz aussieht.

Der Weltranglisten-Siebte Alexander Zverev kämpft bei den US Open in New York um den Einzug in das Halbfinale. Der 23 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg trifft am Dienstag auf den gleichaltrigen Kroaten Borna Coric.

In der Weltrangliste liegt Coric auf Platz 32, im direkten Vergleich gegen Zverev führt er allerdings 3:1. Vor drei Jahren standen sich beide schon einmal bei den US Open gegenüber, damals verlor Zverev in der zweiten Runde in vier Sätzen.

US Open 2020: Erstes Grand-Slam-Viertelfinale für Coric

Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres und vor der mehrmonatigen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie hatte Zverev sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht und gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. In New York ist er der erste deutsche Viertelfinalist in der Herren-Konkurrenz seit Tommy Haas 2007. Für Coric ist es das erste Grand-Slam-Viertelfinale. (dpa)

