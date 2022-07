SpVgg Bayreuth - Hamburger SV im DFB-Pokal: Termin und Live-Übertragung im TV und Stream

Der SpVgg Bayreuth trifft beim DFB-Pokal auf den Hamburger SV. Bei uns erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream.

Im DFB-Pokal 2022/2023 treffen in der ersten Runde der SpVgg Bayreuth und der Hamburger SV aufeinander. Nach den Erfolgen der Bayreuther Fußballer im vergangenen Jahr ist ein Sieg der Außenseiter nicht von vornherein ausgeschlossen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um die Übertragung und den Termin des Spiels wissen müssen.

SpVgg Bayreuth gegen den Hamburger SV heute im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel findet am zweiten Tag der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/2023 statt. Heute beginnen die ersten Spiele bereits um 13.00 Uhr. Der Anpfiff der Partie SpVgg Bayreuth - Hamburger SV ist um 15.30 Uhr und damit im zweiten Block der Spiele an diesem Tag. Die letzten Duelle werden ab 18.00 Uhr gespielt.

Video: SID

Die erste Runde des DFB-Pokals endet erst am 31. August, da zwei Partien aus terminlichen Gründen verschoben werden mussten. Damit findet die Begegnung der Oberfranken gegen die Hamburger mehr als einen Monat vor dem offiziellen Ende der Runde statt.

SpVgg Bayreuth vs. Hamburger SV: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Der DFB-Pokal wird auch dieses Mal wieder in seiner Gänze beim Pay-TV Sender Sky übertragen. Wer die Spiele streamen möchte, kommt ebenfalls nicht um Sky herum. Die Streamingdienste des Senders übertragen alle Spiele live. Wer sie nutzen möchte, muss allerdings ein Abo abgeschlossen haben. Wer das Sky Sportpaket buchen möchte, der muss monatlich mindestens 17,25 Euro bezahlen.

Im Free-TV wird die Partie zwischen den Oberfranken und den Hamburgern leider nicht übertragen. Sowohl die ARD als auch das ZDF haben sich zwar die Rechte an einigen Spielen des DFB-Pokals gesichert, doch die Partie zwischen dem SpVgg Bayreuth und dem Hamburger SV ist leider nicht mit dabei.

Lesen Sie dazu auch

Hier sind noch einmal die Infos zu Termin und Übertragung des Spiels zusammengefasst:

Spiel: SpVgg Bayreuth - Hamburger SV

- Datum: Samstag, 30. Juli

Samstag, 30. Juli Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Hans-Walter-Wild Stadion, Bayreuth

Hans-Walter-Wild Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: SpVgg Bayreuth - Hamburger SV: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Alle Infos rund um die Spiele des DFB-Pokals liefern wir Ihnen jederzeit live und direkt in unserem Liveticker. Dieser beinhaltet sowohl die aktuellen Termine des Turniers, als auch alles weitere zu den Spielen, von Aufstellung bis Spielverlauf.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

SpVgg Bayreuth gegen den Hamburger SV: Bilanz und Infos

Der SpVgg Bayreuth befindet sich gerade auf einem Höhenflug. Nach dem Sieg in der Bayernliga steigt der Verein in der nächsten Saison in die 3. Fußball-Bundesliga auf. Damit ist der Verein nach 32 Jahren wieder im Profifußball angekommen. Bereits im vorigen Jahr hatte sich der Verein für den DFB-Pokal qualifiziert und ein sehenswertes Ergebnis von 3:6 gegen die Arminia Bielefeld erspielt.

Der Hamburger SV ist als Verein der 2. Bundesliga selbstverständlich der Favorit des Spiels. Doch das bedeutet nicht, dass den Hamburgern der Sieg bereits sicher ist. Der SpVgg Bayreuth wird sicherlich alles daran setzen, die erste Begegnung der beiden Vereine beim DFB-Pokal zu gewinnen.

Bei uns finden Sie auch Spielplan und Live-Ticker zum DFB-Pokal 2022/23 und die Infos zur Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream.