Das schreiben serbische und australische Medien über den Fall Djokovic

Das australische Bundesgericht ist sich einig: Novak Djokovic muss das Land verlassen. Wie Medien in seiner Heimat Serbien und in Australien den Fall kommentieren.

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat am Sonntag in seiner Visums-Frage vor dem australischen Bundesgericht verloren und muss das Land verlassen. Das schreiben Medien aus Serbien und Australien dazu:

Das schreiben Medien in Serbien über den Fall Djokovic

kurir.rs: "Das Gericht hat entschieden: Deportation für Novak! In Melbourne geschah die größte Schande in der Geschichte des Sports! Schäm dich, Australien! (...) Das Recht hat verloren, die Politik hat gesiegt."

alo.rs: "Eine Schande, wie man sie noch nie gesehen hat! Djokovic wird abgeschoben, bei den Australian Open wird er nicht spielen."

informer.rs: "Erschüttert wie noch nie! Enttäuschter "Nole" meldete sich nach Niederlage vor Gericht zu Wort. Aus seiner Trauer macht er kein Hehl."

Nach Streit ums Visum: Das schreiben Medien aus Australien

Sydney Morning Herald: "Novak Djokovic kam nach Australien, um der größte Spieler in der Geschichte des Herrentennis zu werden. Er wird unter bewaffneter Bewachung als (...) toxische Ikone der Anti-Vax-Bewegung gehen."

The Australian: "Eine korrekte Entscheidung, aber beide Seiten sind Verlierer."

The Financial Review: "Die (australische) Regierung, Novak Djokovic und Tennis Australia haben alle ihre Glaubwürdigkeit in der politischen und rechtlichen Aufregung über die Einreise der Nummer 1 der Welt nach Australien verloren. (...) Politisch haben die Fehler der Bundesregierung im Umgang mit Djokovics Visum ihr Management von Grenzsicherheit und Pandemie nur vier Monate vor einer Wahl diskreditiert."

The Daily Telegraph: "Der Chef von Tennis Australia sollte wegen des Djoker-Durcheinanders zurücktreten."

Herald Sun: "(Turnierboss) Craig Tiley dachte, er habe eine Lücke in Australiens strengen Impfvorschriften gefunden, um Novak Djokovic ins Land zu holen. Es wurde zu einer internationalen Blamage."

news.com.au: "Djokovic ausgewiesen. Schockierter Djokovic steigt in Flieger und flüchtet aus Australien."

7news.com.au: "Novak Djokovic äußert sich, während der Traum von den Australien Open zusammenbricht." (dpa)