vor 10 Min.

Erst WM-Gold, jetzt das Baby: Karl Geiger im Glücksrausch

Der frischgebackene Skiflug-Weltmeister aus Oberstdorf freut sich über die Geburt der kleinen Luisa. Der 27-jährige spricht von "der perfekten Woche".

Von Thomas Weiss

Ganz der Papa: Die kleine Luisa hat bei ihrer Geburt eine wahre Punktlandung hingelegt. Vater Karl Geiger, der frischgebackene Skiflug-Weltmeister von Planica, hat am Montagabend um kurz vor 21 Uhr auf Instagram geschrieben: „Das war dann wohl diese perfekte Woche, von der immer erzählt wird. Herzlich willkommen, kleine Luisa. Danke, dass du und deine Mama auf mich gewartet habt! Ich bin unglaublich stolz auf euch.“

Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist Papa der kleinen Luisa

Trotz der längst überfälligen Geburt des ersten Kindes war der Oberstdorfer Karl Geiger vergangenen Mittwoch zur Skiflug-WM nach Planica gefahren und war fest entschlossen, sich voll aufs Skifliegen zu konzentrieren.

Zuvor hatte der 27-Jährige auf sanften Druck von Bundestrainer Stefan Horngacher ("er hat den Kopf nicht frei") den Weltcup im russischen Nischni Tagil sausen lassen, um bei seiner hochschwangeren Frau Franziska zu sein, aufs Baby zu warten und Details abzuklären, falls das Töchterchen sich Zeit lassen sollte. "Meine Frau ist in guten Händen", sagte Geiger vor den ersten Flügen in Planica, "wir geben uns gegenseitig ganz viel Rückhalt".

Trotz Geburt von Tochter Luisa: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist fokussiert

Groß thematisieren wollte Geiger seine immer näher rückende Vaterschaft nicht. Beim Interview mit dem Internationalen Skiverband sagte er: "I missed Russia because of some things at home". Frei übersetzt: "Ich habe den Weltcup in Russland verpasst, weil zuhause grad ein paar Dinge passieren." Und dennoch verging kein Interview bei der Skiflug-WM, bei dem er nicht auf seine besondere Situation in seinem Privatleben angesprochen wurde."

Dass er in Planica vollkommen überraschend am Samstag sein erstes Einzel-Gold holte und am Sonntag mit dem DSV-Team noch Silber hinter Norwegen gewann, hatte den Oberstdorfer schon "mega-happy" gemacht. Am Montag, unmittelbar nach seiner Ankunft in der Heimat, war für Karl Geiger und seine Frau Franziska auch das private Glück vollkommen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen