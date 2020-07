vor 2 Min.

Neue Enthüllungen: War Evi Sachenbacher-Stehle nur ein Bauernopfer?

Exklusiv War Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle ein Bauernopfer, um das russische Staatsdoping zu überdecken? Ein neues Buch gibt Hinweise darauf.

Von Andreas Kornes

Als die deutsche Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle bei den olympischen Spielen im russischen Sotschi positiv auf Doping getestet worden war, bedeutete das für sie das Karriere-Aus. Nun stellt sich heraus, dass die Sportlerin womöglich nur ein Bauernopfer war, ihre Werte nicht zwingend auf vorsätzliches Doping hindeuteten. Das zumindest behauptet ein russischer Whistleblower.

War Evi Sachenbacher-Stehle ein Bauernopfer der Doping-Kontrolleure?

Die heute 39-Jährige ist erschüttert über die Erkenntnisse. „Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder traurig sein soll. Aber die Erleichterung überwiegt dann doch, dass ich auch von dieser Seite in ein richtiges Licht gerückt werde“, sagt Sachenbacher-Stehle unserer Redaktion. Als sie davon erfahren habe, seien ihr erst einmal die Tränen gekommen. „Alles ist wieder hochgekommen. Ich habe zwar gelernt, damit zu leben, aber es steckt halt doch noch drin.“

Genugtuung oder Wut empfinde sie nicht, auch wenn sie damals wie eine Verbrecherin behandelt worden sei. „Wer sich bis jetzt nicht entschuldigt und mit dem Finger auf mich gezeigt hat, auf den kann ich gut verzichten“, sagt Sachenbacher-Stehle. Die Sportlerin hatte damals immer wieder beteuert, nicht gedopt zu haben. Ein Stück weit könne sie sogar verstehen, dass nicht alle Menschen das geglaubt haben. „Es gibt so viele Dopingsünder, die sagen, sie hätten nichts gemacht. Und keiner glaubt das eigentlich. Mir war klar, ich kann sagen was ich will. Es wird immer welche geben, die mir nicht glauben. Es wird immer ein Restzweifel bleiben“, sagt Evi Sachenbacher-Stehle unserer Redaktion.

Jetzt hofft sie, dass auch diese letzten Zweifel verschwinden. Sehr viele Menschen hätten sich in den vergangenen Stunden bei ihr gemeldet. „Es hat mich sehr berührt, dass sich so viele mit mir mitfreuen und hoffen, dass ich meinen Frieden finde.“ Das sei ohnehin das einzig Positive an dem ganzen Schlamassel gewesen. „In so schweren Situationen merkt man erst, wer die wahren Freunde sind.“

Neues Buch enthüllt Praxis der russischen Kontrolleure bei Olympia in Sotschi 2014

Anlass für das Gefühlschaos der Wintersportlerin ist das am Donnerstag erscheinende Buch „Rodchenkov-Affäre“, in dem Grigoy Rodchenkov den Kampf gegen Doping bei den olympischen Winterspielen in Sotschi beschreibt. Rodchenkov war einst mitverantwortlich für das flächendeckende Doping in Russland, der 61-Jährige leitete während der Sotschi-Spiele das Moskauer Anti-Doping-Zentrum. Als Kronzeuge half er später dabei, das staatlich orchestrierte Doping in Russland aufzudecken. Er lebt inzwischen im amerikanischen Asyl.

In seinem Buch schreibt er, dass er Erfolge vorweisen musste, um die Funktionsfähigkeit seines Labors zu beweisen. Es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, die russischen Dopingkontrollen seien zu lasch. „Erstes Opfer war die deutsche Athletin Evi Sachenbacher-Stehle, die nach einem Rennen eine geringe Menge Methylhexanamin im Urin hatte.

Ihr Fall war ein Grenzfall: dieses Stimulanzmittel taucht normalerweise in hohen Konzentrationen auf. Wenn ich bereits fünf echte Verstöße angemeldet hätte, hätte ich sie möglicherweise nicht abgegeben. Aber wir brauchten Blut. Sie wurde gesperrt und die Bestrafung passte nicht wirklich zu ihrem Verbrechen.“

