Skisprung Weltcup heute - Skispringen am Wochenende live in TV & Stream - TV-Termine (15.-16.3.): In Vikersund und Nizhny Tagil geht am Wochenende das Skispringen weiter. Hier alle Infos zu den Springen der Frauen und Männer.

In Vikersund in Norwegen steht der letzte Termin der sogenannten Raw Air auf dem Terminkalender. Bevor am Samstag ein Mannschaftswettbewerb ansteht und am Sonntag das Springen im Einzeln folgt, duellieren sich der dreifache Weltmeister Markus Eisenbichler und Gesamtweltcup-Sieger Ryoyu Kobayashi in der Quali. Bei der Raw-Air-Tour geht es für den Gewinner im gesonderten Gesamt-Klassement um 60.000 Euro. Bisher konnten die deutschen Skispringer bei Raw Air noch nicht an ihre Form aus der Skisprung Weltmeisterschaft anknüpfen und haben damit wohl keine ernsthaften Chancen mehr, den Gesamtsieg zu erringen.