Wintersport am Wochenende (3.1. bis 6.1.): live in TV & Live-Stream + Termine Wintersport

Ein spannendes Wochenende im Wintersport steht an – und bereits heute am Donnerstag geht es los. Die Events können Sie live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen. Auf dem Plan stehen Biathlon, Vierschanzentournee bzw. Skispringen, Langlauf (Tour de Ski) und Ski Alpin Weltcup. Hier alle Termine + Rennkalender.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit beim Wintersport steht dieser Tage sicherlich die Vierschanzentournee mit Stationen in Innsbruck und Bischofshofen. Doch nicht nur beim Skispringen drücken die deutschen Fans die Daumen, auch bei der Tour de Ski (Langlaufen), Nordische Kombination und im Ski Alpin Weltcup ist Spannung angesagt. Hier alle Termine und Zeiten + Infos zur Übertragung live in TV und Live-Stream.

Wintersport heute mit Biathlon Weltcup, Ski Alpin & Vierschanzentournee/Skispringen

Wintersport am Wochenende heute: Termine, Zeitplan, Rennkalender

Wintersport am Donnerstag:

Vierschanzentournee Qualifikation in Innsbruck (14.00 Uhr / ARD und Eurosport)



15 Kilometer Verfolgung Langlauf Männer (13.05 Uhr / ARD und Eurosport)



10 Kilometer Verfolgung Tour de Ski Männer (15.15 Uhr / ARD und Eurosport)



Wintersport am Freitag:

4.1.2019: Skispringen Vierschanzentournee in Innsbruck, 14 Uhr (1. Durchgang)



Im Anschluss Durchgang 2 und Siegerehrung



Wintersport am Samstag:

10 Uhr: Skispringen, 05.01.2019



Slalom der Damen 1. und 2. Durchgang ab 13 Uhr



Langlauf Damen 10 km Massenstart, 14 Uhr



Langlauf Herren 15 km Massenstart, 15.10 Uhr



Qualifikation Skispringen Vierschanzentournee in Bischofshofen, 17 Uhr



Wintersport am Sonntag:

Slalom der Herren 1. und 2. Durchgang ab 12.15 Uhr



13:45 Uhr: Langlauf (10 km)



Wettkampf Skispringen/Vierschanzentournee Bischofshofen, 17 Uhr



Wintersport heute/am Wochenende: live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Das Wintersport-Sport Wochenende vom 4. bis 6. Januar 2019 ist größtenteils im TV, Fernsehen und Live-Stream zu verfolgen. Das ZDF und Eurosport zeigen Biathlon, Skispringen/Vierschanzentournee und Ski Alpin Weltcup live in TV, Fernsehen und Livestream. Die ARD hat an diesem Wochenende keine Wintersport-Live-Berichterstattung. stni

