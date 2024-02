﻿RAF-Terrorismus: Dritte Festnahme nach Daniela Klette

Nach Klettes Festnahme haben Fahnder einem Bericht zufolge eine weitere Person in Berlin festgenommen. Ihre Identität ist bisher nicht bekannt.

Hat das Landeskriminalamt Niedersachsen einen der Komplizen von Daniela Klette gefasst? Die mutmaßliche RAF-Terroristin war am Montagabend in Berlin festgenommen worden. Noch am selben Tag hatte es eine weitere Festnahme gegeben – wie sich inzwischen herausstellte, handelt es sich dabei laut des Landeskriminalamtes Niedersachsen allerdings definitiv nicht um einen der weiteren gesuchten mutmaßlichen Extterroristen Burkhard Garweg oder Ernst-Volker Staub. Nun wurde nach Informationen der Hannoverschen Allgemeine Zeitung (HAZ) eine dritte Person festgenommen.

Noch liegen offenbar keine Infos zur Identität der dritten Person vor

Die Identität der dritten Person und mögliche Verbindungen zur Roten Armee Fraktion (RAF) werden nach Informationen der HAZ derzeit geprüft. Von Seiten des Landeskriminalamtes in Hannover ist gegenüber der HAZ bisher noch nichts zu der Festnahme offiziell bestätigt worden. Die zweite festgenommene Person wurde inzwischen wieder freigelassen.

Klette, Staub und Garweg sollen der Dritten Generation der Roten Armee Fraktion (RAF) angehören. Ihnen werden unter anderem versuchter Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle vorgeworfen. Die drei waren schon in den 1990er-Jahren untergetaucht, Garweg und Staub werden bis heute gesucht. Auch mehrere Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden mit ihnen in Verbindung gebracht.