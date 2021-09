E-Nummern

Mehrheit gegen Zusatzstoffe in Lebensmitteln

Was steckt drin? Viele bevorzugen Lebensmittel ohne Zusatzstoffe.

Geschmacksverstärker, Süßungsmittel und Co. sind häufig an einer E-Nummer auf der Zutatenliste zu erkennen. Doch viele würden auf so ein Lebensmittel verzichten.