Psychische Erkrankungen sind kein Tabuthema

Der Begriff Psychiatrie hat oft einen negativen Beigeschmack. Mit einer neuen Veranstaltungsreihe "175 Jahre Psychiatrie in Schwaben" sollen deshalb zum 175-Jährigen Vorbehalte abgebaut werden. Unter anderem mit einer Wanderung.

Beim Start in Krumbach war er noch nicht da. Doch 15 Kilometer später, bei der Einkehr in Kirchheim, holt er zu Andreas Nöser auf. Und am nächsten Tag zu Hause erwischt er ihn schließlich. Der Muskelkater ließ Andreas Nöser nicht mehr los.

„Ich habe wirklich jeden Muskel gespürt“, erinnert sich der 42-Jährige an seinen Marsch. Nöser trainiert für die mehrtägige Wanderung „Jetzt läuft’s – psychische Gesundheit: ein Marathon, kein Sprint!“, die im Rahmen der Reihe „175 Jahre Psychiatrie in Schwaben“ stattfindet. Der Muskelkater ist für ihn ein gutes Zeichen: „Durch Herausforderungen werde ich stabiler.“

Psychische Erkrankung ist eine Herausforderung

Herausforderungen bestimmen schon lange Nösers Leben. Die größte von ihnen ist die psychische Erkrankung: Studienabbruch, Suizidversuch, Aufenthalte in der Psychiatrie und der Weg zurück in die Normalität. Nöser war für andere nie eine Gefahr, denn er kämpfte vor allem mit sich selbst.

„Meine Erkrankung fühlt sich an, als ob man einen inneren Krieg ausführt“, erklärt er. Inzwischen ist er durch Therapie und Medikamente stabil. Seine Umwelt reagiert jedoch noch immer zum Teil mit Ablehnung. Und diese Ablehnung tut weh, sagt Nöser.

Vorbehalte gegenüber seelischen Erkrankungen und Betroffenen wie Nöser abzubauen, ist ein Ziel der Veranstaltungsreihe „175 Jahre Psychiatrie in Schwaben“, die der Bezirk Schwaben mit Trägern, Einrichtungen und Verbänden organisiert.

Der Anlass: 1849 öffnete mit der „Kreis-Irren-Anstalt Irsee“ die erste psychiatrische Einrichtung in Schwaben. „Wir wollen im Jubiläumsjahr an die hellen und dunklen Seiten unserer Psychiatrie-Geschichte erinnern. Dazu zählt auch das Gedenken an die Opfer der Patientenmorde in der NS-Zeit“, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Weil jeder dritte Mensch im Lauf des Lebens psychisch erkrankt, soll „175 Jahre Psychiatrie in Schwaben“ zudem für das Thema seelische Gesundheit sensibilisieren."

Psychischen Erkrankungen offener begegnen

Auch Andreas Nöser wünscht sich, dass die Gesellschaft offener mit psychischen Erkrankungen umgeht: „Mir ist es wichtig, dass Menschen wie ich so akzeptiert werden, wie sie sind.“ Aus diesem Grund schnürt der Augsburger auch regelmäßig seine Wanderstiefel.

Gemeinsam mit psychisch Erkrankten wandern

Nöser nimmt im Rahmen von „175 Jahre Psychiatrie in Schwaben“ an der Veranstaltung „Jetzt läuft’s – psychische Gesundheit: ein Marathon, kein Sprint!“ teil. Der Clou an der Psychiatrie-Wanderung der AWO Augsburg und der Bezirkskliniken Schwaben: Vom 13. Juni bis 22. Juni wandern psychisch Erkrankte mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern durch Schwaben. Alle Teilnehmenden sollen Schritt für Schritt miteinander in Kontakt kommen und dabei helfen, Barrieren abzubauen und über psychische Krankheiten aufzuklären.

Es ist ein Projekt, mit dem Nöser eine neue Herausforderung wagt. Ob diese Herausforderung vielleicht manchmal zu groß für ihn ist? Nöser überlegt kurz – und schüttelt den Kopf. „Ich freue mich darauf, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen.“ Dafür nimmt er auch gerne den ein oder anderen Muskelkater in Kauf.

Mehr über die Psychiatrie in Schwaben

Der Bezirk Schwaben ist für die psychiatrische Versorgung der schwäbischen Bevölkerung verantwortlich. Über sein Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben betreibt er an mehreren Standorten in Schwaben Fachkrankenhäuser.

Zusätzlich gibt es viele Angebote von Wohlfahrtsverbänden und anderen Trägern zur außerklinischen Versorgung wie die Sozialpsychiatrischen Dienste, Tagesstätten für seelische Gesundheit.

Alle Informationen zu „175 Jahre Psychiatrie in Schwaben“ unter:

www.175-jahre-psychiatrie. bezirk-schwaben.de

Alle Informationen zu „Jetzt läuft’s – psychische Gesundheit: ein Marathon, kein Sprint!“ unter:

www.jetzt-läufts.de