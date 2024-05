Wir kommunizieren offen und transparent

Von der Kunstausstellung bis zum medizinischen Fachvortrag – alles im Blick

Das AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg verbindet als Krankenhaus mit rund 300 Betten Tradition und Moderne. Von der Geburt bis ins hohe Alter stehen alle wichtigen medizinischen Leistungen nahezu rund um die Uhr zur Verfügung.

Transparenz und Vertrauen

Für uns in der Kommunikationsabteilung stellen die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Kommunikation nach innen und außen einen bedeutenden Aspekt dar. Ziel ist es, unsere interne Kommunikation zu den Mitarbeitenden und die externe Kommunikation zu Patientinnen und Patienten sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern inhaltsreich und verständlich zu gestalten.

Empathie und Expertise

Der direkte Kontakt zur Bevölkerung spielt dabei eine wichtige Rolle, denn damit erkennen wir die Bedarfslagen und können diese beispielsweise in Sprechstunden oder Vorträgen adressieren.

Wir sorgen für einen direkten kooperativen Austausch, beispielsweise sind wir auf Messen vertreten, schaffen einen Tag der offenen Tür und unterstützen unsere Ärzte bei der Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen. Aber nicht nur medizinische, sondern auch kulturelle Themen stoßen auf großes Interesse in der Bevölkerung.

Dazu gehört auch der AMEOS Kunstpreis, bei dem in Therapien entstandene Kunstwerke aus der ganzen AMEOS Gruppe jährlich zahlreiche Kunstinteressierte anzieht. Bereits heute sind wir intensivmit der Eröffnung dieser Wanderausstellung am 08.08.2024 in Neuburg beschäftigt.

Kompetent und zukunftsfähig

Thomas Bauch, Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher, kann auf über 40 Jahre im Neuburger Krankenhaus zurückblicken. Belinda Gotzler ist zum 1. April 2024 hinzugekommen. „Eine Vielzahl an Kommunikationsmittel und -wege sind für unsere Arbeit unerlässlich“, so Thomas Bauch. „Unterschiedliche Medien und Kanäle helfen, die interessanten Ereignisse und Informationen nach außen und innen zu tragen.“

Durch die gute Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen sind wir als Krankenhaus optimal für die Kommunikation aufgestellt. Gemeinsam verantwortungsvoll in die Zukunft.