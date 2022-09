Diese jährlichen Gesundheits-Check-ups müssen sein

Vom Hör- über den Sehtest hin zu regelmäßigem Sport: Vorsorge ist gut für die Gesundheit. Was Sie noch machen können, um Herbstblues und Krankheiten vorzubeugen.

Die Tage werden kürzer, drei Viertel des Jahres sind fast vorüber. Langsam wird die Zeit knapp, um all die To-dos abzuhaken, die man schon das ganze Jahr vor sich herschiebt. Sie rutschen auf der Liste eine Zeile nach der anderen nach unten. Wer so weitermacht, läuft entweder Gefahr, eine stressige Weihnachtszeit zu haben, oder neigt dazu, mit einer großen Last ins neue Jahr zu starten.

Damit beides nicht passiert, lohnt es sich, jetzt die Themen anzupacken. Sowohl die Gesundheit als auch das Wohlbefinden werden es einem danken. Was zur Vorbereitung der kalten Jahreszeit nicht fehlen darf oder heuer unbedingt noch erledigt werden muss, ist ganz individuell. Einige Beispiele ...

Hörtest beim Akustiker: Notwendig?

Einen Sehtest beim Augenarzt hat wohl jede und jeder schon einmal gemacht – auch wenn der letzte schon einige Jahre zurückliegt. In den Mund lassen sich die meisten ebenfalls regelmäßig schauen. Die Ohren sind ein oft vergessenes Körperteil. Spätestens, wenn das Sinnesorgan seine Arbeit nicht mehr macht, sind sie dran.

Wer schon einmal überlegt hat, ob die akustischen Fähigkeiten langsam nachlassen, der sollte genau das mal überprüfen lassen. Um die Hürde des Ohrenarztes zu nehmen, bieten auch einige Hörakustiker entsprechende Tests an. Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, erhält man hier auch direkt im Anschluss eine gute Beratung, Unterstützung und Hilfe.

Regelmäßige Sehtests beim Optiker

Apropos Sinnesorgane checken: Kommen wir noch einmal auf den Sehtest zurück. Wie lange ist der letzte eigentlich genau her? Womöglich ist es mal wieder an der Zeit für einen neuen. Wenn man die Augen trotz Brille zusammenkneifen muss, um in der Zeitung, auf dem Smartphone oder beim Autofahren alles deutlich zu erkennen, gibt es kein Entkommen mehr.

Manchmal helfen auch schon Augentropfen oder bestimmte Übungen weiter. Was genau benötigt wird, findet man bei einer gründlichen Sehanalyse heraus. Auch hierfür muss man dank der gut ausgestatteten Optiker im Landkreis Aichach-Friedberg nicht unbedingt zum Arzt.

Vitalwerte beim Arzt checken lassen

Zu den Vitalwerten, die jede und jeder regelmäßig überprüfen lassen sollte, gehören der Blutdruck, die Herz- und Atemfrequenz sowie die Temperatur. Doch auch der Blutzucker sollte – vor allem bei Problemen in der Vergangenheit – ab und zu mal untersucht werden. Wer die Körperfunktionen vor dem Herbst checkt und bei Bedarf handelt, kann womöglich der ein oder anderen Erkrankung entkommen. Wenn das kein Grund ist, um sich zur Untersuchung aufzuraffen ...

Sport für die Gesundheit

Vorbeugen kann übrigens auch Sport. Regelmäßiges Training stärkt die Muskulatur, die Knochen, den Kreislauf und das Immunsystem. Wer vom Joggen im Regen eher demotiviert wird, findet in einem Fittnessstudio Unterschlupf. Dort helfen außerdem qualifizierte Trainerinnen und Trainer bei Fragen weiter. Um nicht alleine zu sporteln, gibt es Kurse, an denen man gemeinsam mit anderen teilnehmen kann.

Weil die Bewegung auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel beziehungsweise – einen Schritt weiter – auf die Figur haben kann, bietet sie darüber hinaus den idealen Anlass, um für den Herbst und Winter die neuesten Modetrends auszuprobieren. Ob Kleidung, Unterwäsche oder Schuhe: Ein neues Lieblingsteil kann die Laune erheblich verbessern und so beim Ankämpfen gegen den Herbstblues unterstützen.

