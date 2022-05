Ehrentag für alle Helferinnen und Helfer

Florence Nightingale wurde am 12. Mai 1820 im italienischen Florenz geboren. Aufgewachsen ist sie in der Nähe von London . Schon in jungen Jahren war sie des opulenten Lebensstils ihrer Familie, sie stammt aus der Oberschicht, müde. Stattdessen gehörte ihr Herz den Armen und Kranken. Gegen den Willen ihrer Eltern entschied sie sich zu einer Ausbildung zur Krankenschwester. Dafür musste sie 1851 nach Deutschland ziehen, in England gab es eine derartige Ausbildung noch nicht. Im Zuge des Krimkrieges brach Florence Nightingale im Herbst 1854 nach Skutari in der Türkei auf und übernahm dort mit weiteren Helferinnen und Helfern die Pflege der Verwundeten. Schon früh vertrat sie die Theorie, dass zu Genesung nicht nur ärztliches Wissen, sondern auch pflegerische und menschliche Zuwendung nötig sei. In diversen Büchern und Schriften veröffentlichte sie ihre Erkenntnisse. Diese Schriftstücke gelten heute als Gründungsschriften der Pflegetheorie. Die von ihr ins Leben gerufene Pflegeschule Nightingale School of Nursing am St Thomas’ Hospital in London war Ausgangspunkt der Professionalisierung des Pflegeberufs. (pm/mel)