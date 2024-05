Klinik Vincentinum: Talentförderung als Credo

In der Klinik Vincentinum kann man auf ein starkes Pflege-Team vertrauen. Welche Aspekte für eine Karriere in der Pflege in der Klinik Vincentinum sprechen.

Die Klinik Vincentinum investiert viel in die Mitarbeiterzufriedenheit. Im beruflichen Kontext durch engmaschige Praxisbegleitung, außerhalb der Arbeit durch gemeinschaftliche Unternehmungen und Feiern. „Man soll sich bei uns wohl fühlen“, betont Elke Man, stellvertretende Pflegedienstleitung. Dazu gehören beispielsweise auch eine etablierte Prüfungsvorbereitung der Auszubildenden oder eine Sprachapp für ausländische Mitarbeitende im Anerkennungsverfahren, um die man sich ganz besonders bemüht: „Die Rekrutierung, Anerkennung und nachhaltige Integration von ausländischen Pflegefachkräften ist für uns ein wichtiger Baustein. Dank neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen können wir die Verfahren schneller voranbringen und unterstützen dabei gerne“, so Man.

Die älteste Auszubildende am Vincentinum ist 60 Jahre alt

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie intensiv sich die Klinik um neue Mitarbeitende bemüht – und auch dafür, wie flexibel man hier agiert. „Bei uns kann man auch in höherem Alter noch starten und – dank ansprechendem Gehalt – beispielsweise Familie und Beruf organisatorisch und finanziell unter einen Hut bringen“, erklärt Brigitte Ritter, Leitung Pflegemanagement. Der Beleg: Die aktuell älteste Auszubildende der Klinik ist 60 Jahre alt.

Die Klinik Vincentinum steht dafür, neue Wege zu gehen, um die modernsten und neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft in die tägliche Arbeit mit einfließen zu lassen. Hierfür wurde eine Stelle für die akademisierte Pflegewissenschaft implementiert. „Pflege ist ein intensiver, aber auch vielseitiger Beruf“, sagt Alena Domberger, Leitung Ausbildungskoordination. Ob einjährige Ausbildung als Pflegefachhelfer/-in oder die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfachkraft – alles ist möglich.

„Natürlich suchen wir auch Fachkräfte mit Berufserfahrung. Wir freuen uns über jede und jeden, der Interesse an diesem spannenden Berufsbild zeigt“, lädt Domberger ein. „Denn unsere Vielfalt an Fachrichtungen erfordert ein hohes Maß an Fachkompetenz – und die vermitteln wir als Teamplayer gerne.“

Karriere in der Pflege an der Klinik Vincentinum

Pflege findet in der Klinik Vincentinum nicht nur am Bett statt. „Das Gesundheitswesen ist im stetigen Wandel – und bei uns kann man mitgestalten“, sagt Brigitte Ritter, Leitung Pflegemanagement. Es wird eine Kultur von flachen Hierarchien und offenen Ohren und Türen gelebt. Ob Digitalisierung, Verzahnung mit der Verwaltung oder Spezialisierung in verschiedensten Bereichen wie Labor, Anästhesie oder OP – persönliches Engagement wird gefördert. So unterstützt die Klinik aktiv, um Zusatzqualifikationen – beispielsweise im Wund- oder Schmerzmanagement – zu ermöglichen. Mit der Gründung von spezialisierten Hauptabteilungen ergeben sich zudem immer neue Möglichkeiten wie die Arbeit im Herzkatheter oder als Pain Nurse, wobei auch Wert auf eine optimale technische Ausstattung gelegt wird.

Respektvolle Fürsorge für Patientinnen und Patienten

Seit rund 120 Jahren steht die Klinik Vincentinum für medizinische Qualität gepaart mit persönlicher Wertschätzung. „Dass die pflegerische Fürsorge bei uns eine Herzensangelegenheit ist, spiegeln uns Patientenrückmeldungen – ob persönlich oder in Befragungen und Bewertungen – wider“, sagt Brigitte Ritter, Leitung Pflegemanagement der Klinik. Den Verantwortlichen ist es äußerst wichtig, den Mitarbeitenden die nötige Zeit für den professionellen und fürsorglichen Umgang mit den Patienten einzuräumen. Denn die Patientenzufriedenheit ist auch ein Spiegelbild der Mitarbeiterzufriedenheit. Die Frage „Was braucht der Patient?“ steht dabei im Mittelpunkt. Den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen gerecht zu werden, ist der Anspruch, den man in der Klinik im Herzen Augsburgs verfolgt.