Rundum gut versorgt von der häuslichen bis zur stationären Pflege

Der Hausnotruf leistet wichtige Hilfe. 24 Stunden am Tag stehen die Mitarbeitenden der Malteser Augsburg im Notfall parat. Welche Möglichkeiten der Ausbildung es gibt.

Wer in seinem eigenen Zuhause auch im höheren Alter lebt, braucht meistens ein paar technische Helfer. Dazu zählt auch der Hausnotruf. Dieser ist 24 Stunden verfügbar. Im Notfall wird über den Funksender, welcher am Arm oder als Halskette getragen werden kann, ein Signal ausgelöst. Dadurch wird Kontakt mit der Malteser Service Zentrale aufgenommen, die weitere Schritte einleitet. Im Notfall sind die Mitarbeitenden jederzeit einsatzbereit und treffen die richtigen und benötigten Hilfemaßnahmen.

In ambulanten Diensten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie bei der Pflege zu Hause sind Betreuungs- und Pflegehilfskräfte ein wichtiger Bestandteil in der Versorgung von Seniorinnen und Senioren. Sie leisten täglich eine wichtige und sinnstiftende Tätigkeit. Die Malteser in Augsburg qualifizieren:

Betreuungsassistentinnen und -assistenten § 43b nach Richtlinie § 53b SGB XI

Pflegediensthelfer/Schwesternhelfende

Pflegehelfer in Behandlungspflege LG 1+2

Ehrenamtliche und nicht ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI (pm)

