Darauf sollte man beim Wellness achten

Erholung vom Alltag gewünscht? Dann bietet sich ein wenig Wellness oder ein Kurzurlaub an. Wie man sich beim Wohlfühlaufenthalt benimmt, dazu hier mehr.

Der Tag ist grau und drückt schon wieder auf die Stimmung. Oder der Frühling zeigt sich schon von seiner besten Seite und zieht einen zu Aktivitäten ins Freie – wie auch immer: Man ist reif für eine Auszeit.

Diese genießt man am besten in einer schönen Umgebung, wo man sich wohlfühlt und entspannen kann. Für die einen ist das ein mehrtägiger Wellness-Retreat in malerischer Landschaft, wo man sich tagsüber bei schönem Wetter in der Natur „austoben“ und abends die Annehmlichkeiten großer gut ausgestatteter Hotelanlagen nutzen kann, die anderen setzen auf kleine, eintägige oder auch nur stundenweise Auszeiten, um die Akkus wieder aufzuladen oder um einfach mal nur zu genießen und sich wohlzufühlen.

Was auch immer man präferiert – unter den angeschlossenen Angeboten findet man dafür ganz bestimmt das Passende. Um den Aufenthalt so streßfrei wie möglich zu machen, hier ein paar Wellness-Regeln für verschiedene Situationen.

So verhält man sich richtig beim Wellness

In der Sauna:

keine lauten Gespräche

kein aufdringliches Parfüm, aber auf die Hygiene achten und zuvor duschen

Handtuch zum Unterlegen mitnehmen

Abstand zu anderen in der Sauna halten

wenn nicht ausdrücklich verlangt: ohne Bekleidung in die Sauna, zumindest in Deutschland

in die Sauna, zumindest in pünktlich kommen und bis zum Schluss bleiben (falls gesundheitlich möglich), sonst entweicht der Wasserdampf nach draußen

Auf dem Massagetisch:

pünktlich sein

mit dem Massagetherapeuten oder -therapeutin klären, ob man sich ausziehen soll

Intimbereich immer durch ein Handtuch abdecken

sauber und gepflegt erscheinen

vor der Behandlung ausreichend Wasser trinken, aber keine schweren Gerichte essen

vor der Massage die Toilette aufsuchen

Trinkgeld geben, wenn man mit der Behandlung zufrieden war

Foto: Valery, stock.adobe.com

Die Kleiderordnung:

im Fitnessraum: Sportkleidung

im Wellnessbereich: Badebekleidung samt Schlappen und Mantel; man kann auch bereits im Bademantel in den Wellness-Bereich kommen oder sich im Spa umziehen

umziehen sind keine Textilien erlaubt, erklärt sich die „Kleider“-Wahl von selbst

im Restaurant : Hier gibt es unterschiedliche Vorschriften. Am besten gleich am Anfang an der Rezeption informieren, welche Dresscodes gelten.

Und sonst ...

Handy am besten im Zimmer lassen – das Wellnessen soll auch eine Auszeit vom Alltag sein

andere – besonders in der Sauna – nicht anstarren

Liegen nicht mit Handtüchern reservieren – kurzes Verlassen des Platzes ist okay, aber nicht über Stunden wegbleiben

Höflichkeit wahren, grüßen und dem Wellness-Personal öfter ein Dankeschön schenken

