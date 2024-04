Feste Zähne an einem Tag dank dentimea

Probleme mit den Zähnen? Dann zum Tag der Zahnimplantate am 20. April 2024 in die dentimea Praxisklinik für Zahnheilkunde und Implantologie in Augsburg kommen.

Für Gerti Schmid gehört ein Lächeln auf den Lippen zu ihrem Beruf. Seit über 20 Jahren arbeitet sie voller Elan als Bäckereifachverkäuferin einer hiesigen Bäckerei in Augsburg. Durch ihre freundliche Ausstrahlung gelingt es ihr auch in stressigen Situationen, die Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen – am Ende verlassen auch diese den Laden meist mit einem Lächeln.

Doch seit einiger Zeit gab es für die fidele Fachverkäuferin wenig zu lachen, immer mehr machten ihr ihre Zähne Probleme. Dadurch verlor Gerti ihr Selbstvertrauen. Ihr einst so ansteckendes Lächeln zeigte sie immer weniger. So konnte es jedoch nicht weitergehen.

Deshalb zu dentimea

Trotz ihrer großen Angst vor einem Zahnarztbesuch fasste Gerti den Entschluss, sich in die Hände von Expertinnen und Experten zu begeben. Aufgrund der Empfehlung einiger ihrer Kundinnen und Kunden hatte sie von der dentimea Praxisklinik für Zahnheilkunde und Implantologie in Augsburg erfahren. Nach einem angenehmen Telefonat war der Termin schnell vereinbart.

Foto: dentimea

Beim Beratungsgespräch mit Dr. Dr. MSc. Alexander Mai wurden Gertis Ängste thematisiert und eine hochauflösende 3D-Aufnahme von ihren Zähnen und ihrem Kiefer erstellt. Jeder Schritt und die bevorstehende Behandlung wurden der Patientin exakt erklärt.

Außerdem wies Dr. Dr. MSc. Mai auch darauf hin, dass die Praxisklinik in der Bürgermeister-Auernhammer-Straße 22 speziell auch für Menschen mit Zahnarztangst ausgebildet ist. Patientinnen und Patienten, bei denen allein schon der Gedanke an einen Besuch beim Zahnarzt Angstschweiß auslöst, sind in der Praxisklinik in Göggingen richtig.

Durch ihre langjährige Erfahrung sorgen das Ärzte- sowie das Praxisteam für eine besonders einfühlsame Behandlung. Im Vorfeld wird sensibel auf die bevorstehende Behandlung vorbereitet und behutsam begleitet, sodass zu jeder Zeit für eine angenehme Atmosphäre gesorgt ist.

Implantate? Bei dentimea schmerzfrei und schnell

So war es auch bei Gerti, die sich entschlossen hat, ihren Eingriff im Schlaf durchführen zu lassen. Entschieden haben sich die Patientin und Dr. Dr. MSc. Mai für die Methode „Implantate ohne Skalpell“.

Bei dieser schonenden Methode wird das Zahnfleisch nicht aufgeschnitten und auch die Kieferknochen müssen nicht freigelegt werden. Im Vorfeld wird bei einer 3D-Röntgenaufnahme exakt analysiert und durch eine spezielle Software die präzise Position der Implantate ermittelt.

Durch die konkrete Vorplanung reicht beim Eingriff eine winzige Öffnung der elastischen Schleimhaut, um die neue Zahnwurzel sicher zu verankern. Der Eingriff ist innerhalb eines Tages erledigt.

Wie mit Dr. Dr. MSc. Mai besprochen, verlief auch Gertis Behandlung problemlos. Während der Behandlung bekam sie nichts mit und auch anschließend hatte sie keine Schwellungen oder Schmerzen.

„Ich hätte nicht gedacht, dass der Eingriff so schnell erledigt ist. Und auch auf Schmerzen hatte ich mich eingestellt. Wie es mir bereits im Vorfeld erklärt wurde, sind meine Befürchtungen nicht eingetroffen und ich konnte schnell nach der Behandlung wieder aktiv sein.“

Auch in der Bäckerei hat Gerti nun wieder gut lachen, denn seit ihrem Eingriff hat sich die Bäckereifachverkäuferin wieder zu ihrem alten Selbst entwickelt. Freundlich und stets mit einem Lächeln auf den Lippen versüßt sie jetzt ihren Kundinnen und Kunden wieder den Alltag.

Tag der Zahnimplantate bei dentimea

Wollen Sie auch so gute Erfahrungen machen wie Gerti? Dann kommen Sie am Tag der Zahnimplantate, am Samstag, 20. April 2024 , zum Info-Tag in die Praxisklinik dentimea nach Augsburg-Göggingen.

Spezialistinnen und Spezialisten für Implantologie und feste Zähne beraten dort die Besucherinnen und Besucher einzeln, persönlich und unverbindlich zu einer besseren Lebensqualität mit festen Zähnen.

Die Plätze sind begrenzt. Deshalb wird empfohlen, sich jetzt kostenlos und unverbindlich einen Implantat-Beratungstermin unter

(08 21) 89 99 62 97

oder per mail an

praxisklinik@dentimea.de

zu reservieren.

Leistungen von dentimea bei der Implantologie

Zahnimplantate



Vollnarkose, Sedierung



Implantate ohne Skalpell



All-on-4, Feste Zähne an einem Tag



an einem Tag Keramikimplantate



Knochenaufbau



Eigenblutbehandlung

Leistungen dentimea bei der Zahnmedizin

Hochwertiger Zahnersatz



Parodontologie



Oralchirurgie



Endodontologie



Keramikfüllungen



Einfühlsame Behandlungvon Angstpatienten



Zahnaufhellung, Home-Bleaching



Gerade Zähne mit Invisalign®



mit Invisalign® Kinderzahnheilkunde

So kommt man zu dentimea in Augsburg

Direkt an der Straßenbahnlinie 1 und mit vielen Patientenparkplätzen hinter dem Haus sowie in der Tiefgarage ist die dentimea Praxisklinik für Zahnheilkunde und Implantologie gut erreichbar.

