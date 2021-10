Rezept für vegane Kässpatzn: So einfach geht´s!

Mit diesem Rezept kochen Sie typisch bayerische & schwäbische Kässpatzen - nur in vegan! Was Sie dafür benötigen und wie Sie den Klassiker zubereiten, verraten wir Ihnen hier.

Omatjon Azizoy ist Chefkoch im Restaurant Bodhi. Er lebt seit 2018 in Augsburg, als das vegane Restaurant Am Pfärrle eröffnet hat. Zuvor war er in München als Koch tätig. Der 34-Jährige ist in Usbekistan geboren und kam 2007 nach Deutschland. Seitdem schätzt er die bayerische Küche sehr. Seit drei Jahren ernährt er sich vegan. Damit will er für die Umwelt und das Tierwohl einstehen. „Tiere sollen nicht wegen uns Menschen sterben und ausgebeutet werden“, sagt Azizoy. Der Usbeke hat sogar den Eindruck, dass Menschen, die sich vegan ernähren, offener und freundlicher seien.

Uns zeigt er exklusiv seine vegane Alternative der Kässpatzn: Keesspatzn!

Zutaten für vegane Spätzle:

400 g Wiener Grießler Mehl (ist sehr quellfähig)

6 EL Hartweizengrieß (entspricht 50 g)

3 TL Olivenöl/Rapsöl

450 ml Wasser

1 TL Salz

½ TL Kurkuma

½ TL Kala Namak (optional)

Das schwarze Kala Namak Salz ist ein intensives Steinsalz, das in Geruch und Geschmack ein wenig an Eier erinnert.

Zutaten für den Käseersatz der Kässpatzn:

300 g geriebener veganer Käse (z. B.: Reiberei von bedda)

300 ml Wasser

Weitere Zutaten:

eine große Zwiebel

etwas Öl, Salz

geriebene Muskatnuss

Hefeflocken

So bereiten Sie vegane Spätzle zu:

Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Alle trockenen Zutaten vermischen. Öl und Wasser dazugeben und aufschlagen. Die fertige Masse mit einem Spätzle-Hobel in das kochende Wasser gleiten lassen. Kurz aufkochen lassen, bis die Spätzle an der Oberfläche schwimmen. Dann die Spätzle am besten mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen. Danach ins kalte Wasser geben. Sobald die Spätzle ausgekühlt sind, etwas Öl dazugeben.

Tipp von Chefkoch Omatjon Azizoy: Damit die Spätzle gut gelingen, muss der Teig luftig aufgeschlagen werden! Dazu wird der Teig mit dem Rührlöffel solange in der Schüssel kräftig aufgeschlagen, bis er glatt ist und Blasen wirft. Ein richtiger Spätzleteig wird natürlich von Hand geschlagen. Das ist zwar anstrengend, aber er gelingt besser als mit dem Rührgerät.

So bereiten Sie die veganen Kässpatzn zu:

Eine große Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Etwas Öl in die Pfanne geben und die Zwiebeln glasig braten. Die Spätzle in die Pfanne geben, geriebenen Käse und Wasser dazugeben. Auf niedriger Flamme ständig rühren, bis eine cremige Masse entsteht, und mit den restlichen Zutaten abschmecken.

Die Keesspatzn werden in einem Pfännchen serviert. Zum Anrichten Schnittlauch, Pfeffer aus der Mühle und Röstzwiebeln über die Käsespätzle geben. Dazu passt ein bunter Salat als Beilage.

