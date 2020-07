Anzeige

Bestattung Welzmüller: Fürsorge in dritter Generation

Was danach kommt, ist uns nicht egal - heißt es bei Bestattung Welzmüller.

Vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, über Worte wie Fürsorge nachzudenken. Trennt man den Begriff, erhält man „Für“ und „Sorge“. Der erste Wortteil ist also mit einem Startpunkt und einem Ziel verbunden: ein oder mehrere Menschen für einen oder mehrere andere. Der zweite Wortteil, Sorge haben oder tragen, steht für eine vorausschauende Verantwortung.

Genau das macht sich das Familienunternehmen Bestattung Welzmüller zur Profession: Fürsorge! Von Mensch zu Mensch!

Das Bestattungsinstitut ermöglicht unterschiedlichste Abschiedswege

Durch die gesellschaftlichen Veränderungen wandeln sich auch die Anforderungen, die Menschen an eine Bestattung haben. Darauf reagiert das Team von Bestattung Welzmüller und ermöglicht ganz unterschiedliche Abschiedswege.

Um neue Impulse zu setzen, absolviert nun auch Sohn Florian Welzmüller wie bereits sein Vater Peter und Großvater Magnus eine Weiterbildung als Fachgeprüfter Bestatter. Nach einem abgeschlossenen BWL-Studium und zweijähriger Berufstätigkeit in München ist er seit Anfang des Jahres fester Bestandteil im Familienbetrieb – und das in dritter Generation.

Bestattung Welzmüller in Königsbrunn, Bobingen und Schwabmünchen

Die Büros von Bestattung Welzmüller in Königsbrunn, Bobingen sowie in Schwabmünchen stehen für Menschen aller Religionsgruppen und Weltanschauungen jederzeit offen. Fragen beantwortet das Team gerne in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch. pm

Bestattung Welzmüller

Bestattung Welzmüller Königsbrunn: (08231)4370

Bestattung Welzmüller Schwabmünchen: (08232)6318

Bestattung Welzmüller Bobingen: (08234)2046

