FC Augsburg Rückblick: Wenn sich Nachbarn treffen

Rückblick: Lange trafen der FC Augsburg und der FC Bayern in der Vereinsgeschichte nicht aufeinander, war es jedoch so weit, war ein spannendes Spiel garantiert.

Gegen den Nachbarn aus der Landeshauptstadt maß sich FCA-Vorgängerverein BCA Augsburg zwischen 1934 und 1945 in der erstklassigen Gauliga Bayern, nach dem 2. Weltkrieg trafen die Augsburger und der FC Bayern in den meisten Spielzeiten der Oberliga Süd aufeinander. Damals waren die Bayern weit davon entfernt, eine Spitzenmannschaft zu sein, 1954/55 beendeten sie die Saison als Schlusslicht und mussten runter in die 2. Liga, während der BCA als Siebter weiterhin erstklassig kickte. Nach Einführung der Bundesliga 1963 begegnete man sich noch in der zweitklassigen Regionalliga Süd. Die Saison 1963/64 schlossen die Münchener als Zweiter ab, scheiterten aber in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga. In der ersten Partie der Runde trafen die Bayern auf den FC St. Pauli, es war das erste Pflichtspiel eines talentierten 18-Jährigen namens Franz Beckenbauer.

Der BCA stieg als Vorletzter ab und pendelte fortan viele Jahre lang zwischen zweiter und dritter Liga. In der folgenden Punktrunde stieg der FCB dagegen als Meister der Regionalliga Süd mit einem Rekord-Torverhältnis von 146:32 – 26 davon erzielte der Nördlinger Nachwuchsstürmer Gerd Müller – in die Bundesliga auf. Fast ein halbes Jahrhundert lang sollten sich FCB und FCA nicht in einem Punktspiel gegenüberstehen. Immerhin kam es einmal zu einer Begegnung im DFB–Pokal. Im Oktober 1983 war das, Zweitligaabsteiger FCA hatte sich in der ersten Runde gegen den Ligakonkurrenten SpVgg Bayreuth nach Verlängerung durchgesetzt und bekam den Branchenprimus zugelost. Immerhin 45 Minuten lang hielt sich der Bayernligist wacker gegen Augenthaler, Rummenigge, Pfaff und Lerby, zur Pause lagen die Fuggerstädter mit 0:1 hinten. Beim Abpfiff sah die Sache dann doch anders aus, der große Nachbar hatte sich mit 6:1 durchgesetzt.

FC Augsburg gewinnt gegen FC Bayern

Erst 28 Jahre später sah man sich in der Bundesliga wieder. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen in der Bundesliga hätte der FCA beinahe gepunktet. Beim Stande von 1:2 in der Augsburger Arena hatte Edmond Kapllani sieben Minuten vor Abpfiff den Ausgleich auf dem Fuß, doch Manuel Neuer rettete in höchster Not. Fünf Partien später war es dann so weit: Erstmals unter dem Namen FCA konnten die bayerischen Schwaben einen Sieg gegen die Bayern feiern, den goldenen Treffer steuerte Sascha Mölders bei. Damit ging eine Rekordserie des FCB zu Ende: 53 Ligaspiele zuvor hatte der Rekordmeister nicht verloren.

Noch ein zweites Mal holten die Augsburg gegen die Münchener drei Punkte. Ein gutes Jahr nach dem Premierensieg trat der FCA am 32. Spieltag der Saison 2014/15 in der Allianz-Arena an und siegte dank eines Traumtores von Raul Bobadilla mit 1:0.

Nur gut, dass die Augsburger am Samstag, 21. Mai, nicht zu einem Sieg in München verdammt sind, sondern den Klassenerhalt vor einer Woche klargemacht haben.