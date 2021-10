Krapfen, Küchle & Co. beim Bäcker Schneider in Neusäß

In der Bäckerei Schneider in Neusäß gibt es das passende Gebäck zur Kirchweih. Uns verrät Georg Schneider seine Geheimtipps. Einer ist: Schnell sein!

Mit den ersten kühleren Tagen und dem bunten Laub lässt es sich nicht mehr leugnen: Der Herbst ist da. Doch das ist auch genau die Zeit, in der es bei der Bäckerei Schneider leckere saisonale Spezialitäten gibt.

So können sich Kundinnen und Kunden wieder über täglich frisch gebackene Krapfen freuen. Der luftig-lockere Teig wird mit vielen Eiern und etwas Butter hergestellt und in reinem Sonnenblumenöl ausgebacken. Die fruchtige Füllung aus Himbeer-Johannisbeer-Konfitüre begeistert sicherlich alle Krapfen-Liebhaberinnen und -liebhaber. Pünktlich zur Kirchweih gibt es natürlich wieder die traditionellen Kirchweih-Küchle, selbstverständlich auch am Sonntag.

Marillennudeln & Brot für den Herbst

Ein wahrer Geheimtipp sind Marillennudeln mit einer besonderen Marzipanfüllung. Diese sind nur eine der vielen neuen Kreationen, die sich Schneider häufig einfallen lässt. Aus diesem Grund müssen sich Interessierte auch etwas beeilen, wenn sie die außergewöhnlichen Marillennudeln noch probieren wollen, denn diese sind nicht mehr lange erhältlich.

Wer es lieber herzhaft mag, kann im Bereich Brot auch bald wieder zur saisonalen Spezialität „Steirischer Walnussspitz“ greifen. Diese zeichnet sich durch ihre extra knusprige Kruste aus, die durch eine lange Teigführung erzielt wird. Der besondere Geschmack kommt von leckeren Walnüssen, Olivenöl, Meersalz und Kürbiskernen aus Inchenhofen.

Getreide aus der Region beim Bäcker Schneider

Auch das Getreide für die zahlreichen Produkte der Traditionsbäckerei wird in der Region angebaut. „Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einzigartige Qualität und unvergleichbare Geschmackserlebnisse. Und das bei kurzen Transportwegen“, erklärt Georg Schneider. Das Getreide wird in der Backstube in Neusäß frisch vermahlen und garantiert nicht nur eine hervorragende Qualität der Mehle, sondern auch höchsten Genuss.

Frühstück, Mittagssnack oder Nachmittagskaffee im Bäckercafé in Neusäß

Die Spezialitäten von Schneider kann man aber nicht nur zu Hause genießen, sondern auch vor Ort im Café in Neusäß in der Daimlerstraße 7. Das Bäckercafé ist ein beliebter Ort für ein leckeres Frühstück, genauso wie für einen Mittagssnack und den Nachmittagskaffee. Zur Mittagszeit wird neben belegten Snacks und heißer Focaccia auch ein wechselndes Gericht angeboten. Das Team freut sich darüber, dass Gäste auch wieder im Innenraum sitzen dürfen – genau das Richtige für einen kühlen Herbsttag.

Mehr zur Aktionsgemeinschaft Neusäß finden Sie hier.