Der Weihnachtsmarkt in Neusäß findet wieder statt

Im vergangen Jahr wurden Weihnachtsmärkte von vielen vermisst. Zumindest der Weihnachtsmarkt in Neusäß kann in diesem Jahr wieder veranstaltet werden.

Die Adventswochen gehören zu der wohl schönsten Zeit im Jahr. Besonders Weihnachtsmärkte mit ihren festlich geschmückten Buden, allerlei Kleinigkeiten zum Kaufen und vielen Nascherein stimmen auf das Weihnachtsfest ein.

So freut sich auch die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) sehr, dass heuer wieder ein richtiger Weihnachtsmarkt stattfinden kann – wie gewohnt in der Remboldstraße und dem angrenzenden St. Ägidiuspark mit hoffentlich vielen schönen Buden, die kulinarische Leckereien und Handwerkskunst anbieten. Natürlich darf auch Glühwein oder Kinderpunsch nicht fehlen.

Derzeit ist das Organisationsteam in intensiven Gesprächen mit dem Kulturbüro, um für alle Neusäßerinnen, Neusäßer und insbesondere die Familien einen schönen Weihnachtsmarkt an den vier Adventswochenenden auf die Beine stellen zu können.

Der Nikolaus hat sich die Termine auch schon fest in seinen Kalender eingetragen, wird mit seinem Nikolauspostamt vor Ort sein und regelmäßig kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Diese werden in ihren Kindergärten sicherlich auch wieder so wunderschöne Christbäume schmücken wie in den vergangenen Jahren, die dann entlang der Remboldstraße von den Besuchern bewundert werden können.

Darüber hinaus ist noch einiges in der Schwebe und die Aktionsgemeinschaft hofft, im Dezember möglichst viele Attraktionen veranstalten zu können. Doch erst in den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob die Kindereisenbahn, die lebende Krippe, die Spieldose oder auch die tollen Märchenstationen aus dem Vorjahr wieder möglich sein werden und welche Auftritte sich organisieren lassen.

Egal in welcher Form der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann, die AN freut sich sehr, dass diese längste Kulturveranstaltung in Neusäß wieder „wie gewohnt“ durchgeführt werden kann. Gemeinsam mit dem Kulturbüro möchte die Arbeitsgemeinschaft Neusäß allen Besucherinnen und Besuchern damit Freude bereiten! pm/kabr

Mehr zur Aktionsgemeinschaft Neusäß finden Sie hier.