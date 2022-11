Tipps für Restaurants, Vereine & Freizeit in Horgau

Horgau hat als beste Gemeinde beim Heimatcheck abgeschnitten - Zeit für einen Ausflug. Rothauepark, Restaurants, Cafés und viele Vereine: Was Horgau zu bieten hat.

In Horgau lebt es sich gut – das sagen nicht nur viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde im Rothtal, auch der Heimatcheck der Augsburger Allgemeinen beweist das. Horgau schneidet im Landkreis Augsburg ebenso wie im schwabenweiten Vergleich am besten ab. Keine andere Gemeinde hat eine bessere Gesamtwertung bekommen als Horgau – 7,2 Punkte sprechen für sich.

Haus der Gesundheit in Horgau - medizinische Nahversorgung

Ein Umstand, der sicherlich auf das gute Freizeitangebot der Gemeinde zurückzuführen ist. Doch auch im Bereich der medizinischen Nahversorgung ist Horgau mit dem neuen Haus der Gesundheit bestens für die Zukunft gerüstet. Seit knapp zwei Jahren bietet das Haus der Gesundheit nun Platz für drei Praxen: Eine Fachärztin für Allgemeinmedizin, eine Orthopädin und zwei Physiotherapeuten haben sich dort angesiedelt und stellen die medizinische Versorgung vor Ort sicher.

Das war auch das Ansinnen der Gemeinde, als sie sich dazu entschlossen hat, das Gebäude für ein Gesundheitszentrum auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Ortsrand zu bauen. „Bei der Ausführung legten wir großen Wert auf ein qualitätsvolles Bauwerk, das auch in 25 Jahren noch seinen Wert besitzt“, erklärte Bürgermeister Thomas Hafner vor der Eröffnung.

Freizeittipps: Rothauepark und Horgauer Vereine

Wer in Horgau und den Ortsteilen Horgauergreut, Auerbach, Bieselbach wohnt oder zu Besuch ist, hat für die Größe der Gemeinde eine beeindruckende Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Von Natur über Musik und Sport bis hin zu einem reichen gastronomischen Angebot – jede und jeder kann in der Rothtal-Gemeinde etwas unternehmen.

Ein Aushängeschild ist sicherlich der Rothauepark. Die Parkanlage wurde im Rahmen der Horgauer Dorferneuerung angelegt. Fertiggestellt vor etwa eineinhalb Jahren, gibt es im Rothauepark viel zu entdecken für Groß und Klein. An Infotafeln kann man Wissenswertes über heimische Tiere und Pflanzen erfahren, das Gelernte bei einem Quiz auf die Probe stellen oder bei einem Spaziergang die Natur genießen.

Die Natur genießen oder an Infotafeln etwas über die heimische Natur erfahren: Der Rothauepark begeistert Erwachsene und Kinder. Foto: Andreas Lode

Punkten kann Horgau auch mit einem regen Vereinsleben und vielen Einrichtungen:

Spielvereinigung Auerbach-Streitheim

FC Horgau

Freiwillige Feuerwehren in den Ortsteilen

Schützenvereine

Kegelvereine

Schnupfer- und Wanderfreunde.

Gemeindebücherei in Horgau

Sing- und Musikschule mit Markt Zusmarshausen

Musikverein Rothtal mit großer Blaskapelle

Nachhaltigkeit in Horgau durch Direktvermarkter

Immer mehr Menschen achten auf einen nachhaltigen Lebensstil. Einen großen Einfluss darauf hat die Ernährung. Denn in Unmengen an Plastik verpackte Lebensmittel vom anderen Ende der Welt sind schlecht für den ökologischen Fußabdruck. Besser ist es da, auf Produkte zurückzugreifen, die vor der Haustüre wachsen.

Direktvermarkterinnen und -vermarkter verkaufen ihre hergestellten Produkte direkt vor Ort in einem eigenen (Hof-)Laden oder auf Märkten in der Umgebung – regionaler geht es nicht! Auch im Landkreis Augsburg, speziell in Horgau und im Holzwinkel muss man nicht auf Lebensmittel verzichten, die von vor der Haustüre stammen.

Beim Hofladen Wirth beipsielsweise bekommt man Eier, Nudeln und Geflügel wie Hühnchen, Puten oder eine Martinsgans. Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Köstlichkeiten. Die Rothtalforellen der Forellenzucht und Räucherei Lange sind über Horgau hinaus bekannt und beliebt. Im Horgauer Ortsteil Bieselbach kann man Forellen, Saiblinge, selbst gemachte Fischsalate, Räucherlachs und vieles mehr vor Ort kaufen.

Herzstück Horgau: Dorfladen & Café

Weitere regionale Produkte können Besucherinnen und Besucher im Herzstück Horgau kaufen. Das Herzstück entstand im Jahr 2017 aus einer Bürgerinitiative und punktet mit einem außergewöhnlichen Konzept. Aus der Idee eines nachhaltigen Dorfladens wurde eine Genossenschaft gegründet, für die Erzeugerbetriebe aus der Region biologische Lebensmittel herstellen.

Die produzierten Waren und vieles mehr werden in den Dorfläden der Genossenschaften verkauft – seit 2021 im Herzstück Rothtal in Horgau. Um den Kundinnen und Kunden den kompletten Wocheneinkauf in den Herzstück-Läden zu ermöglichen, werden unter dem Motto „So nah wie möglich, so fern wie nötig“ auch ökologische Produkte von kleinen Erzeugerinnen und Erzeugern verkauft, die nicht aus der direkten Umgebung stammen.

Auf Anja Dördelmann geht die Idee des Herzstücks zurück. Seit 2021 verkauft die Genossenschaft ihre Erzeugnisse im Dorfladen in Horgau. Foto: Marcus Merk

Von Backwaren der Bio-Bäckerei Cumpanum über Obst, Gemüse, Honig, Milch oder Eier gibt es viele regional verarbeitete Produkte und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Im Herzstück gibt es zudem einen Unverpackt-Bereich, in dem sich Kundinnen und Kunden Getreide, Linsen oder Nüsse in eigene Mehrweg-Behälter abfüllen können.

In der zugehörigen „Kaffeewirtschaft“ gibt es hausgemachte Leckereien zum Frühstück und Mittagessen. Wert wird dabei auf regionale und saisonale Lebensmittel gelegt. So lässt sich ein entspannter Vormittag oder eine ausgedehnte Mittagspause im Herzstück genießen und Besucherinnen und Besucher erfahren, wie lecker regional schmecken kann.

Tipps für Restaurants & Cafés in Horgau

Doch in Horgau gibt es noch mehr Restaurants und Cafés. „Wir sind gastronomisch sehr gut versorgt“, betont Thomas Hafner, 1. Bürgermeister der Gemeinde Horgau.

Flairhotel zum Schwarzen Reiter: Köstlichkeiten wie eine Rothtal-Forelle, Horgauer Rostbrätle oder Spinatknödel

Köstlichkeiten wie eine Rothtal-Forelle, Horgauer Rostbrätle oder Spinatknödel Bahnhöfle: Grillteller, Käsespätzle und Gulaschsuppe von Donnerstag bis Sonntag im ehemaligen Bahnhof der Welden-Bahn

Grillteller, Käsespätzle und Gulaschsuppe von Donnerstag bis Sonntag im ehemaligen Bahnhof der Welden-Bahn Sportgaststätte Rothtal : besonders bekannt für Burger

besonders bekannt für Burger Sabs Café: Kaffee-Spezialitäten, hausgemachte Limos und ein reichhaltiges Frühstücksangebot mit New Yorker Flair

Im Sabs Café können sich Besucherinnen und Besucher auf New Yorker Flair freuen. Foto: Marcus Merk

