Allerheiligen

Den Grabstein richtig reinigen, pflegen und polieren

Bei der Reinigung eines Grabsteins muss man darauf aufpassen, die Oberfläche nicht zu beschädigen. Am besten lässt man gleich einen Experten die Arbeit übernehmen.

Die "stillen Feiertage", also Allerheiligen, Allerseelen und der Totensonntag, stehen an. Was zu tun ist, um den Grabstein zu reinigen, lesen Sie hier.

Von Julia Paul