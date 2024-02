Der Fernsehsender a.tv: Behind the Scenes

Der Augsburger Fernsehsender a.tv feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum. Moderatorin Sabine Köppe und Moderator Jan Klukkert erzählen von ihren Highlights der drei Jahrzehnte beim Augsburger TV-Sender..

Wie ist es eigentlich so, in einem Fernsehstudio vor der Kamera zu stehen? Was macht guten Journalismus aus? Und wie kann, gerade in unruhigen Zeiten wie diesen, eine objektive Berichterstattung gelingen?

So sieht der Alltag beim Fernsehsender a.tv aus

Der Fernsehsender a.tv ist mit Sendungen wie a.tv Aktuell, Heimatzeit, Segmüller Kochclub, Backstage oder Inside AEV ein wichtiger Bestandteil der Augsburger Medienlandschaft.

Was die Arbeit bei einem Regionalsender so besonders macht? Das verrät Redakteur und Moderator Jan Klukkert: „Das Tolle ist, dass man Teil der Community ist, aus der und über die man berichtet. Wir leben in einer wunderschönen Gegend und Augsburg hat so viel Geschichte und Charme. Bei a.tv zu arbeiten bedeutet, über Orte und Ereignisse zu berichten, die ich persönlich kenne und schätze. Das macht die Arbeit hier einzigartig und persönlich.“

Jan Klukkert steht alle zwei Wochen für "a.tv Aktuell" im Studio. Außerdem ist er für die Programmorganisation zuständig. Ursprünglich hätte er Schauspieler werden wollen, bevor sein Weg 1996 eher zufällig zu – damals noch – TV Augsburg führte. Seither steht er regelmäßig vor der Kamera. Ob er da auch mal Lampenfieber hat?

„Vor der Kamera zu stehen, fühlt sich ganz anders an, als wenn man vor einem Publikum spricht“, antwortet Klukkert. „Du schaust in eine Kamera und nicht in Gesichter. Aber im Studio sind ja die Kollegen, die ich mag, also gibt es keinen Grund für Nervosität oder Stress.“

Unvergessliche Momente – vor und hinter der Kamera

Als Mitglied des a.tv-Teams begleitet er den Fernsehsender nun schon den Großteil seines Bestehens und kann heute auf zahlreiche Highlights zurückblicken. „Der vielleicht wichtigste Höhepunkt für mich war der Umzug von a.tv ins Medienzentrum Augsburg“, sagt Klukkert. „Das war ein großer Schritt nach vorn, weil wir jetzt ein Studio haben, das sogar mit den großen nationalen Sendern mithalten kann. Diese Veränderung hat uns viele neue Möglichkeiten eröffnet und unsere Arbeit auf ein neues Level gehoben.“

Auch Sabine Köppe ist seit 2016 bei a.tv und moderiert neben „a.tv Aktuell“ Formate wie „Vorsprung Schwaben“ oder „Die Woche.“ Sie erzählt ebenfalls von einigen ihrer beeindruckendsten Erlebnisse als Fernsehmoderatorin.

„Was einem lange im Gedächtnis bleibt, sind vor allem die spannenden Persönlichkeiten, mit denen man ins Gespräch kommt“, verrät Köppe. „Ich durfte beispielsweise schon Harald Schmidt, Michael ‘Bully‘ Herbig oder Iris Berben interviewen. Da war ich dann tatsächlich selbst ein wenig aufgeregt vor der Sendung.“

Und wie stellt man, gerade bei kontroversen Themen, eine zuverlässige Berichterstattung sicher?

„Man muss einem Journalisten vertrauen können wie einem Arzt“, erklärt Köppe. Denn Journalistinnen und Journalisten leisten tagtäglich bei der Prüfung ihrer Fakten harte und sorgfältige Arbeit, um verlässliche Informationen zu liefern. Das Ergebnis sieht das Publikum dann im TV oder auf der Website des Fernsehsenders: www.augsburg.tv