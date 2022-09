Umzug von Porsche Augsburg für November 2022 geplant

Das Porsche Zentrum Augsburg wird um eine Destination in der Porschestraße erweitert. Der Umzugstermin steht fest – und bald an. Geschäftsführer Wolfgang Döring verrät Details zum Sportwagen-Erlebnis.

Das neue Porsche Zentrum Augsburg kommt – und zwar in für Porsche typischer Höchstgeschwindigkeit. Die Bauarbeiten für den spektakulären Neubau, der am neuen Standort in Gersthofen entstanden ist, sind nach dem Spatenstich und offiziellen Baustart im August nun fast abgeschlossen. Der geplante Umzug findet schon im November dieses Jahres statt.

Das gesamte Team des Porsche Zentrum Augsburg blickt dem Umzug mit großer Vorfreude entgegen – und kann es kaum erwarten, die Kundinnen und Kunden in Kürze im neuen Porsche Zentrum Augsburg in der Porschestraße 4 begrüßen zu dürfen.

Christian Ritter, Geschäftsführer Wolfgang Döring und Adrian Kreis (von links) vom Porsche Zentrum Augsburg fiebern bereits auf die Eröffnung im November 2022 hin. Foto: Julia Paul

So wird das neue Porsche Zentrum Augsburg

Architektonisch orientiert sich das Neubauprojekt ganz an der neuen Corporate Identity des Hauses Porsche – „Destination Porsche“. Das faszinierende Retail-Konzept rückt das Kundenerlebnis noch mehr in den Vordergrund und steht für Kommunikation, Inspiration und Digitalisierung. Der Neubau entsteht auf einem Grundstück mit einer Fläche von 13.000 Quadratmetern, direkt an der B17 und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A8. Die bebaute Fläche umfasst rund 4000 Quadratmeter.

Die Ausstellungsfläche im Showroom wird Platz für 19 Fahrzeuge bieten. Die Werkstattkapazität des Neubaus verdoppelt sich im Vergleich zum aktuellen Porsche Zentrum. Die Ausstattung mit modernster Technik wird, auch im Hinblick auf die Elektromobilität, höchsten Ansprüchen gerecht.

Bei Porsche Augsburg gibt es Sportwagen der Extra-Klasse

Das neue Konzept ermöglicht es darüber hinaus, Prozesse, Systeme sowie die digitale Interaktion flexibel an neue Anforderungen anpassen zu können. Die Räumlichkeiten sind offen und transparent gestaltet und sollen Besucherinnen und Besuchern eine völlig neue Art der Begegnung schenken.

Die Außenfassade aus Aluminium schafft eine einladende und ansprechende Atmosphäre. Im Innenraum sorgen dynamische Rennstrecken-Spuren für eine kunstvolle Neuinterpretation der einzigartigen Tradition von Porsche-Motorsport. Der Weg durch das neue Porsche Zentrum führt durch verschiedene, flexibel umsetzbare Themenmodule, die sich auf einfache Weise an individuelle Besonderheiten anpassen lassen.

Die Destination Porsche ergänzt das Porsche Zentrum Augsburg in der Porschestraße. Geschäftsführer Wolfgang Döring verrät mehr. Foto: privat

Umzug in den Neubau in der Porschestraße

Dank digitaler Lösungen wird eine Welt geschaffen, die ein ganzheitliches Erlebnis bietet. Virtual-Reality-Anwendungen bilden die eigene Fahrzeug-Konfiguration ab. Über Touchscreens werden die Produkte und Dienstleistungen interaktiv erlebbar. Fahrzeugabnahmen per Tablet, Online-Zahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen sind nur der Anfang. Schon bald können Sie sich selbst vor Ort überzeugen!

Weitere Informationen über das Porsche Zentrum Augsburg gibt es hier und alles über die Destination Porsche im Bau-Statusbericht.