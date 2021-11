Die Binswanger Synagoge trotzt der Krise

Plus Die Pandemie hat die landkreisweit bekannte Einrichtung hart getroffen, es findet nur ein Bruchteil der sonst üblichen Termine statt. Dennoch blicken die Mitglieder des Förderkreises frohen Mutes in die Zukunft.

Trotz Corona blickte der erste Vorsitzende des Förderkreises Synagoge, Anton Kapfer, bei der Mitgliederversammlung im Schillinghaus in Binswangen auf erfreuliche Zahlen im Jahresverlauf 2020 zurück. 104 Mitglieder haben der angesehenen Einrichtung bisher die Treue gehalten. Sie kommen aus dem ganzen Landkreis Dillingen.