„Ein Lied geht um die Welt“

Blauer Montag im Kunstkanal KUK

Wer kennt und liebt sie nicht – Schlager wie „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ oder „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“. Bei den Sängerinnen Carola Bach, Mitglied des Staatstheaters Augsburg, und Ursula Maria Echl fügen sich diese Ohrwürmer beim Blauen Montag am 1. Juli unter anderem mit Chansons von Brecht und Kreisler zu einem bunten und unterhaltsamen Liederabend.

Unterstützung bekommen die beiden Sängerinnen dabei von der Pianistin Karin Schweigert. Und wenn Christian Schweigert mit der Klarinette nicht nur gekonnt das Gesangsduo umspielt, sondern auch in zwei Instrumentalstücken zum Schwelgen in altbekannten Melodien einlädt, denkt sich vielleicht so mancher Besucher: „Ich hätt’ getanzt heut Nacht …“. (pm)

Der Blaue Montag im KUK, Kanalstraße 5, Wertingen, beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Reservierung unter ursula-maria.echl@web.de wird gebeten.

