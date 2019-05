vor 40 Min.

Ein Musikzimmer als Lichtblick

Wertinger Firma Creaton hilft krebskranken Kindern

Mit 10000 Euro unterstützt die Creaton GmbH mit Sitz in Wertingen ein Herzensprojekt der „Elterninitiative krebskranker Kinder – Lichtblicke“ in Augsburg. Die Spende, die Sandra Klaua (Unternehmenskommunikation Creaton) und Ann-Katrin Rieser (Marketingleitung Creaton) symbolisch in Form eines Biberschwanzziegels an Geschäftsführer Thomas Kleist übergaben, kommt dem Ausbau der musiktherapeutischen Angebote für die Kinder zugute. So wird noch in diesem Jahr ein eigenes Musikzimmer realisiert, in dem Kinder ihre Kreativität mit Musik ausleben können. Mit diesem vielfältigen Angebot kann der Aufenthalt auf der Station des schwäbischen Kinderkrebszentrums deutlich erträglicher gemacht werden.

Der Verein „Lichtblicke“ setzt sich besonders für die individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien und die Ausstattung auf der onkologischen Kinderstation an der Universitätsklinik Augsburg ein. „Mit Hilfe der Initiative ist es möglich, unseren kleinen Patienten während ihres Aufenthalts eine kindgerechte Umgebung zu bieten und sie nicht komplett aus ihrem sozialen Leben herauszureißen“, bedankt sich Professor Michael Frühwald, Direktor der I. Klinik für Kinder und Jugendliche und Leiter des schwäbischen Kinderkrebszentrums. Bereits seit 2011 unterstützt das Unternehmen Creaton die „Elterninitiative krebskranker Kinder – Lichtblicke“. Mithilfe der Spenden wurde zum Beispiel im letzten Jahr eine Terrasse ausgebaut. Außerdem wird den Kindern und Jugendlichen mit sporttherapeutischen Angeboten ermöglicht, sich auch außerhalb ihres Krankenzimmers zu betätigen. (pm)

