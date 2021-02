vor 32 Min.

Glumperter Donnerstag: Die Wertinger Party steigt virtuell

Yasar Dogan aus Zusamaltheim und die Faschingsvereinigung „Under oiner Kapp“ lassen es krachen

Von Marion Buk-Kluger

Wertingen Yasar Dogan aus Zusamaltheim und sein Kollege Flonny Kluge, die Programmgestalter der Initiative „Kultur im Projektraum“ in Augsburg, hatten die Idee: ein kontaktfreier Faschingsevent zum Glumperten Donnerstag.

Dogan erzählt: „Seit zwei Monaten unterstützen wir im Auftrag des Quartiersmanagement Rechts der Wertach lokale Künstler und Kulturschaffende aus Augsburg und dem Landkreis. In Form von Livestreams der Performance der Künstlerinnen und Künstler, immer Donnerstag bis Samstag, senden wir direkt aus dem Projektraum.“

Kultur der Narren kommt auch in Wertingen zu kurz

Da die Kultur der Narren in der jetzigen Situation zu kurz kommt, verwirklicht er daher heute eine Zoom-Faschingsparty mit DJ UFUK. Er wird ab 19 Uhr für rund eine Stunde Partymusik auflegen. Dies wird im Livestream ins World Wide Web via YouTube übertragen.

„Aber, ein DJ ist nichts ohne seine tanzenden Fans“, dachte sich Dogan und wandte sich an die Faschingsvereinigung Under oiner Kapp. Hier war man sofort begeistert und unterstützt das Event. „Mitglieder unserer fünf Vereine werden live via Zoom-Konferenz mittanzen, unser UOK-Präsidium, Holger Franz, Thomas Liebert und Marion Buk-Kluger, ist Corona konform vor Ort und gemeinsam feiern wir, eben anders, unsere fünfte Jahreszeit“, freuen sich die Faschingsaktivisten der schwäbischen Faschingsvereinigung.

Deren traditioneller Ball der Gesellschaften in der Wertinger Stadthalle am 31. Januar musste ja abgesagt werden. Durch die Einladung können wir am Abend, an dem wir normalerweise in das letzte, heiße Faschingswochenende starten, nun wenigstens virtuell zusammen sein“, so die UOK-Verantwortlichen.

Alle Interessenten aus dem Zusamtal und darüber hinaus können mitfeiern

Alle anderen, die live aus ihren Wohnzimmern mittanzen und mitfeiern wollen, können sich über den Link: https://zoom.us/j/99073019230?pwd=a3VXczR6R1ZJblpidzFnYXNJRG5IQT09 Meeting ID: 990 7301 9230; Passcode: Fasching – direkt ins Studio verbinden.

„Diese Videokonferenz mit ihrer virtuellen Narren-Gemeinschaft kann aber auch nur als Gast im Livestream auf YouTube im Kanal „Kultur im Schaufenster“ mitverfolgt werden“, erläutert Dogan, der sicher ist: „Das wird ein grandioser und einzigartiger Faschingsevent mit ordentlich Schwung und guter Laune. Wir wollen damit etwas Bunt in die derzeitig triste Situation bringen!“

Wertinger Buttinette veranstaltet Gewinnspiel

Dabei sein, lohnt sich, denn auch Buttinette ist mit an Bord. Alle ab 18 Jahren, die im Zoom-Meeting oder via YouTube-Gucken verkleidet teilnehmen, können mit einem Screenshot oder einem Bild von sich beim Feiern vor dem Bildschirm bei dem #buttinettefaschingdaheim Gewinnspiel des Wertinger Unternehmens teilnehmen. Und so geht es: Die Teilnehmer sollen ihr schönstes Faschingskostüm anziehen und ein Selfie oder einen Screenshot machen.

Dieses Bild soll als Story auf Instagram gepostet und mit @buttinettefasching markiert werden. Das Bild soll zusätzlich als Privat Nachricht (PN) geschickt werden, damit es nicht verloren geht. Die Teilnehmer sollen anschließend der Firma Buttinette auf Instagram folgen. Challenge-Teilnahme ist bis Mittwoch, 17. Februar, um 10 Uhr, möglich. Die Gewinner werden schließlich per privater Nachricht (PN) benachrichtigt.

