Osterbuch/Unterliezheim

vor 2 Min.

Warum die Apfelernte heuer schlecht ausfällt

In diesem Jahr sind sie eine Seltenheit – frische Äpfel vom Baum. Es gibt zwei Gründe, warum die Ernte schlecht ausfällt. Das wiederum wirkt sich auf den Betrieb in den Mostereien im Landkreis aus.

Plus In den Mostereien im Landkreis ist wenig los. Ein Experte erklärt die Gründe, warum es in diesem Jahr weniger Äpfel, aber dafür mehr Birnen und Quitten gibt. Gartler und Gartlerinnen können etwas tun, damit der Ertrag besser ist

Von Elli Höchstätter

Im vergangenen Jahr war in den Mostereien im Landkreis kaum ein Termin zu kriegen. Heuer sieht es ganz anders aus. An den Saftpressen kommt kaum die übliche Hektik auf. Der Grund: Es gibt kaum Äpfel, die verarbeitet werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

