Bauerngasse bleibt noch länger gesperrt

Plus Eine Baumaßnahme gestaltet sich aufwendiger als gedacht

Der Verkehr im Wertinger Norden wird länger umgeleitet, als ursprünglich geplant. Die Sperrung der Bauerngasse, die seit dem 27. September in Kraft ist, war ursprünglich auf zwei Wochen angesetzt. Nun wird sie bis zum 15. Oktober verlängert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Umleitung über Ängernstraße, Industriestraße und Alemannenstraße bleibt bestehen.