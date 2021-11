Wertingen

17:00 Uhr

Damit Wertingen im Advent leuchten kann

Plus Jahr für Jahr kümmert sich der Betriebshof um zwei große Weihnachtsbäume, die am Marktplatz und im Schlossgraben aufgestellt werden. Doch wo kommen diese eigentlich her, und was macht die Stadt sonst noch? Wir haben nachgefragt.

Von Benjamin Reif

Es dauert eine Viertelstunde, und ist ein kleines Event auf dem Wertinger Marktplatz: Am Montagvormittag stellten Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes dort den Weihnachtsbaum auf. Vor Publikum, denn Jung wie Alt blieben an den Straßenseiten stehen, um zu beobachten, wie die rund 13 Meter hohe Tanne per Kran in die Öffnung eingesetzt wurde. Der gut einen Meter tiefe Schacht auf dem Marktplatz, der den Rest des Jahres über verschlossen bleibt, existiert nur für diesen Zweck.

