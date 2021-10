Kinderärzte: „Wir werden überrannt“

Plus Mediziner im Kreis Dillingen legen Sonderschichten ein, um alle kranken Kinder behandeln zu können. Sorgen macht dabei ein Virus, das für Säuglinge gefährlich werden kann. Auch die Experten der Kinderklinik sind beunruhigt

Hustende Kinder, Telefone, die ohne Unterbrechung klingeln, und schwer kranke Säuglinge. In den Kinderarztpraxen im Landkreis geht es rund. Dr. Wolfram Berweck von der Wertinger Gemeinschaftspraxis sagt: „Wir arbeiten am Limit.“