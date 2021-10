Wertingen

13.10.2021

Roggden und die Gefahr des Wassers

Das Wasser, das am 6. Juni sturzflutartig vom Himmel kam, bahnte sich seinen Weg diesen Abhang hinab Richtung Roggden. Die Straße führt nach Binswangen. Die im Bild befindliche Pappelgruppe müsste nach dem Willen eines Stadtrats weichen.

Plus Die Bürgerinitiative Wertingen will den Bau eines Überlaufbeckens voranbringen und hat dafür Unterschriften gesammelt und einen Antrag eingebracht. In der Sache gibt es Einigkeit im Stadtrat – doch der Vorstoß wird kritisch gesehen.

Von Benjamin Reif

Es gehe ihm um die Sache, und die müsse über Parteipolitik stehen. So sagte es der Wertinger Stadtrat Peter Seefried in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Die Sache, das ist der Schutz der Roggdener Bürger vor einem erneuten Starkregenereignis, wie es Wertingen am 6. Juni heimgesucht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

