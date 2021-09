Zweimal Blechschaden in Wertingen

Autofahrer in Wertingen gaben nicht auf ihre Umgebung acht.

Eine 66-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstag gegen 8.20 Uhr wollte von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Laugnastraße einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer und prallte mit ihm zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zu geringer Abstand führte zudem zu einem Auffahrunfall in Wertingen: Am Donnerstag gegen 7 Uhr übersah ein 22 jähriger Autofahrer, der auf der Staatsstraße 2027 unterwegs war, einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Fahrer, der mit seinem Auto auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte. Dabei prallte der er auf dessen Heck, es entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro. (pol)