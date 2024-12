Entwicklungshilfe aus Aislingen für die Welt

Ihr Opa hat einst eine Wagnerei betrieben. Das erzählt Heike Hoedt, während sie durch ihren Garten in Aislingen führt. Heute werden die Werkstätten ganz anders genutzt. Vor einem der kleinen Tore steht etwas, das aussieht wie eine große, verspiegelte Satellitenschüssel. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine solarbetriebene Kochstelle. Wolfgang Scheffler, Heike Hoedts Mann, hat die Technologie dafür – den Scheffler-Reflektor – in den 1980er-Jahren erfunden, damit Menschen in Ländern wie Mosambik, Tansania oder Uganda die Sonne als kostenlose Energiequelle nutzen können. Wo sie ansonsten oft keinen Strom haben und Feuerholz anschleppen müssen, das stark qualmt und raucht. Es ist der Beginn einer Geschichte, die sich rund um Entwicklungshilfe dreht. Aus Aislingen für den Globalen Süden.

