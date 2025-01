In Pfaffenhofen wird für den guten Zweck gerockt

Es war eine Rocknacht, bei der in Pfaffenhofen sogar für Gänsehyouautmomente gesorgt war. Die Musikfreunde Pfaffenhoffen hatten wieder ihre Benefiz-Rocknacht organisiert. Da der Zehentstadel zu diesem Zeitpunkt bereits belegt war, wurde die Veranstaltung kurzfristig in die Turnhalle Pfaffenhofen verlegt. Die Musikfreunde konnten dieses Mal gleich zwei Highlights präsentieren.

Rund 400 ausschließlich geladene Gäste dieser geschlossenen Benefizveranstaltung erlebten ein Live-Rock-Spektaktel vom Feinsten. Als Einheizer waren zum ersten Mal die Musiker der regionalen Band „44 you“ am Start. Ganz kurzfristig und spontan sagte die Gruppe um Schlagzeuger Siggi Traub zu und legten einen mehr als gelungenen Auftritt ab. Mit allerlei Classic Rock Hits von den Dire Straits bis Led Zepplin heizten die Musiker die Stimmung an.

In Pfaffenhofen ist die Groundlift Band zu hören

Gegen 21 Uhr stand dann das Highlight des Abends an. Es war der Auftritt der „Groundlift Band“. Einer der Sänger, Sascha Liehn war jahrelang Hauptdarsteller im Queen Musical in Stuttgart. So war es nicht verwunderlich, dass der erste Song „Radio Gaga“ von Queen war. Die Performance war so nahe am Original Freddie Mercury, dass einige Zuhörer und Zuhörerinnen dabei eine Gänsehaut bekamen. Schlagzeuger Harry Reischmann begeisterte das Publikum außerdem mit einem Schlagzeugsolo. Alle Musiker dieser Band sind Vollprofis. Das konnten die Gäste vom ersten bis zum letzten Song hören und auch sehen.

Fischerverein Pfaffenhofen sorgt für die Getränke

Fürs leibliche Wohl an diesem Abend sorgte der Caterer „Jimms Geschmackszirkus“ aus Langweid und für die Getränke der Fischereiverein Pfaffenhofen. Der eigentliche Zweck der Veranstaltung war aber, Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Und die Spendensumme kann sich mehr als sehen lassen. Vergangenes Jahr konnte schon ein Spenden-Rekord erzielt werden. Dieses Jahr wurde diese Summe sogar noch übertroffen. Wie viel genau, das wollen die Organisatoren nicht verraten. Sie erklärten lediglich, dass die Spendensumme fünfstellig sein wird.

Die Spendensumme ist fünfstellig

Auch beide Bands spendeten den Großteil ihrer Gagen und der Caterer einen Großteil seinen Einnahmen. Zusätzlich spenden die Fischer den größten Teil ihrer Einnahmen von Ausschank und Bar. Einen Bericht der Spendenübergabe und der genauen Spendensummen wollen die Organisatoren des Konzerts noch öffentlich machen. (Norbert Müller)