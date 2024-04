Bauplätze in Binswangen in Sicht

Plus Seit einiger Zeit gibt es in dem Ort keine Möglichkeit mehr für Häuslebauer. Das soll sich ändern. Die Einführung einer Sicherheitswacht lehnte der Gemeinderat dagegen ab.

"Wir haben keinen einzigen Bauplatz mehr in Binswangen." Bürgermeister Anton Winkler sagt klar, wie es in seiner Gemeinde seit einiger Zeit aussieht, ähnlich wie mit Bauplätzen im ganzen Landkreis Dillingen. Das soll sich nun ändern. Auf der Anhöhe, gegenüber dem Wohngebiet Ziegelberg, soll ein neues Baugebiet entstehen. Den ersten Schritt dazu hat der Gemeinderat nun gemacht.

"Wir wollen ein Baugebiet." Mit diesem Ansinnen hatte der Binswanger Bürgermeister die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplans "Bergfeld" auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung im März gesetzt. Einstimmig beschloss der Gemeinderat dann auch, für das Eckstück zwischen dem kleinen Parkplatz für Wanderer, unterhalb des Weges "Am Bergfeld" und entlang des Roggdener Weges einen Bebauungsplan aufzustellen.