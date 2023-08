Landkreis Dillingen

Bauplätze sind im Landkreis Dillingen rar

Plus Die wenigen, die aktuell noch einen Bauplatz suchen, werden nur selten fündig. Angesichts gestiegener Kosten setzen einige Kommunen auf andere Konzepte.

Von Jonathan Mayer

Steigende Preise, Zinsen, die unsichere Gesamtlage. Wer den Wunsch nach einem neu gebauten Eigenheim hegt, steht vor enormen Herausforderungen. Viele haben ihn deshalb erst einmal auf Eis gelegt. Wie eine Umfrage unserer Redaktion unter den Städten und Gemeinden im Landkreis Dillingen zeigt, erleben viele Kommunen einen wahren Einbruch bei Anfragen nach Bauplätzen. Entsprechend wenige gemeindliche Bauplätze gibt es aktuell. Doch das ist nicht überall so.

In Dillingen gibt es derzeit keine freien Bauplätze. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Baugebiete in Schretzehim, Kicklingen, Steinheim und Fristingen entwickelt. Doch dort ist bereits alles verkauft. Allerdings ist das Baugebiet "Wittislinger Straße" in Hausen aktuell in Planung, der Verkauf erster Grundstücke dort ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant, wie Pressesprecher Jan Koenen erklärt. Im Gegensatz zu anderen Kommunen steigt die Nachfrage nach Bauraum aktuell wieder deutlich an, so Koenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

