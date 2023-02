Binswangen

17:30 Uhr

Die Entscheidung für den Binswanger Dorfladen ist gefallen

Am Binswanger Dorfplatz soll der neue Dorfladen mit Café entstehen. In welcher Form wird in den nächsten Monaten festgelegt.

Plus Jetzt soll möglichst bald feststehen, wie das Gebäude für den Dorfladen in Binswangen aussehen wird. Denn von der Größe hängt ein entscheidender Faktor des Verkaufs ab.

Nach einer ausgiebigen Diskussion haben die Binswanger Gemeinderäte am Dienstagabend den einstimmigen Beschluss gefasst: Der Dorfladen mit Café soll am Dorfplatz entstehen und damit Binswangens neue Mitte werden. Ein Treffpunkt, nicht nur für die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. „Es wird nichts anderes werden als 24/7“, meinte Bürgermeister Anton Winkler bei der Einführung ins Thema noch. Also, dass nur die Lösung, rund um die Uhr einkaufen zu können, sinnvoll wäre.

