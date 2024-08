Neue Dirigentin für die Binswanger Jugendkapelle

Die Jugendkapelle des Musikvereins Binswangen startet mit einer neuen musikalischen Leitung ab September in den Probenbetrieb. Christoph Günzel, der die Jugendkapelle 24 Jahre geleitet hat, gibt den Taktstock an Anna Meßner weiter. Er wird als Mentor jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

Anna Meßner übernimmt musikalische Leitung der Binswanger Jugendkapelle

Anna Meßner ist 18 Jahre und eine junge und aufstrebende Musikerin, die sich mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft der Herausforderung des Dirigierens widmet. Selbst spielt sie Euphonium und wurde von Rainer Hauf ausgebildet. Ihre Schulzeit am Bonaventura-Gymnasium in Dillingen schloss sie heuer mit dem Abitur ab und wird ab Oktober ein Studium für Grundschullehramt mit Fachrichtung Musik in Augsburg beginnen.

Meßners Liebe zur Musik und ihr Wunsch, mit jungen Menschen zu arbeiten, sind deutlich spürbar. Das konnte sie schon bei ein paar Proben mit der Jugendkapelle zeigen. „Das MVB-Jugend-Orga-Team freut sich schon auf die Zusammenarbeit und wird sie nach Kräften unterstützen. Das Team ist überzeugt, dass ihre positive Einstellung und ihr Engagement das Musizieren in der Jugendkapelle noch interessanter machen wird, im musikalischen Bereich und vor allem in der Pflege der Gemeinschaft“, so heißt es vonseiten des Musikvereins Binswangen. (AZ)