Binswangen

vor 48 Min.

Dieses Ehepaar hilft Geflüchteten in der Region – sogar bei Geburten

Barbara Waldbrunn und Ingomar Sieghart-Waldbrunn aus Binswangen kümmern sich mit viel Engagement, Herzblut und kreativen Ideen um die Geflüchteten in Binswangen.

Plus Barbara Waldbrunn und Ingomar Sieghart-Waldbrunn aus Binswangen helfen Geflüchteten. Sie berichten, was sie dabei erleben und was wichtig für ihre Arbeit ist.

Von Taisia Matwejew

Barbara Waldbrunn und Ingomar Sieghart-Waldbrunn aus Binswangen wurden kürzlich für ihr Engagement für geflüchtete Menschen mit dem „Schwäbischen Integrationspreis“ ausgezeichnet. Für beide war es beispielsweise selbstverständlich, die Geflüchteten in den ersten Tagen nach der Ankunft in Binswangen zu besuchen und in den Austausch zu treten.

Ingomar Sieghart-Waldbrunn sagt: "Wir haben auch schon Leben gerettet. Von der Not-OP im Wertinger Krankenhaus und in der Uni-Kinderklinik in Augsburg bis zur Behandlung im Tropenzentrum in München und einer Entbindung nach drei Minuten Aufenthalt im Dillinger Kreißsaal war alles dabei." Barbara Waldbrunn ist Krankenschwester und Lehrerin für Krankenpflege und kann ihre Berufs- und Lebenserfahrungen täglich in die Ehrenamtsaufgabe einbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen