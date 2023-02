Damit Produkte aus der Region noch besser ankommen

Durch das Projekt „Regionale Identität“ von Donautal-Aktiv hat sich ein Netzwerk von regionalen Erzeugern gebildet. Die haben sich bei Ulrich Geh in Bocksberg getroffen.

Bekannt ist Ulrich Geh durch das Ulrich-von Bocksberg-Eis. Seit 18 Jahren hat sich die Produktion im Laugnaer Ortsteil entwickelt. "Am Anfang hab ich einen Eiskurs besucht und Maschinen besorgt", erinnert er sich. Seit er sich mit seiner Frau Doris 2012 entschlossen hat, den Betrieb zu vergrößern, können sie mit den bis zu acht Teilzeitkräften mithilfe der modernen Maschinen zwischen 300 und 400 Liter Eis in der Stunde abfüllen. Oder 2500 kleine Becher. "Das war ein gewaltiger Schritt vom kleinen Bürocontainer zur Eisküche", blickt er auf das Wagnis zurück, das sich gelohnt hat. Mehr Platz für Lager, Kühlzellen und den neuen Hofverkaufsraum ist vorhanden, seit sie die eigene Milchviehhaltung aufgegeben haben. "Die Milch holen wir 200 Meter weiter", sagt er zufrieden. Hochwertige, natürliche Zutaten sind ihm wichtig, erklärt der Unternehmer den weiteren Erzeugern regionaler Produkte, die sich im Rahmen des Projekts „Regionale Identität“ von Donautal-Aktiv zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und auf seinem Hof zum Austausch getroffen haben.

Der Inhaber von Uli-von-Bocksberg-Eis berichtet von seinem Werdegang, von Erfolgen und Rückschlägen. Was unumgänglich ist, um als Familie von den selbst erzeugten Produkten leben zu können: „Ich muss Werbung machen, um zu verkaufen.“

Viele Aspekte sind für regionale Produkte wichtig

Wie die Menschen davon überzeugt werden können, sich bei Erzeugern aus der Region mit Lebensmitteln zu versorgen, und wo es überhaupt welche zu kaufen gibt, war Thema der anschließenden Diskussion. Dillingens Landrat Markus Müller bot die Unterstützung des Landratsamts an, zum Beispiel, wenn Vorträge gewünscht werden. Reinhard Bader, Behördenleiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen, regte an, Gastronomen einzuladen, um herauszufinden, was nötig wäre, um die Produkte in deren Angebot zu integrieren. Denn wer in Wertingen, Nördlingen oder Günzburg zum Essen gehe, erwarte regionale Produkte. Und nirgends habe der Verbraucher mehr Sicherheit, dass gesund und qualitativ hochwertig produziert wird. Verena Seifried von der gleichnamigen Gärtnerei in Gundelfingen regt an, ein gemeinsames Label zu kreieren. Eventuell könnte auch einmal im Jahr ein Markt stattfinden, bei dem sämtliche Netzwerkpartner ihre Produkte anbieten. Ina Eschke aus Holzheim konnte beim Bauernmarkt am Nordfelderhof, der zur Sprache kam, ihre Maultaschen verkaufen. Allerdings sei es für einige schwierig, da reinzukommen, weil schon andere mit denselben Produkten vor Ort wären.

Ulrich und Doris Geh (rechts) luden weitere Erzeuger regionaler Produkte zum Netzwerktreffen nach Bocksberg ein. Dazu kam auch Lothar Kempfle von Donautal-Aktiv (Fünfter von rechts), das das Projekt ins Leben gerufen hat, Landrat Markus Müller (Dritter von links) und Reinhard Bader vom AELF (Fünfter von links). Foto: Brigitte Bunk

Wichtig wäre, dem Verbraucher nahezubringen, für gute Lebensmittel entsprechend zu bezahlen. "Das Umdenken ist schon gekommen, dass man nicht nur ins Auto teures Öl kippt, sondern auch bei sich selbst auf gute Qualität achtet", stellt Ulrich Geh klar. Dass die Lage wegen der gestiegenen Kosten auch für die Erzeuger schwerer wurde, kann Landrat Müller nachvollziehen. Josef Vogt aus Holzheim ärgert sich noch dazu, dass er für seine Mühle den Strom teurer bezahlen müsse als für sein Wohnhaus, obwohl er wesentlich mehr brauche.

Jedes Büfett mit regionalen Produkten wäre sinnvoll

Tobias und Sonja Schön bauen einen Naturhof mit einer Praxis für Gesundheitsberatung und einem Seminarraum in Lutzingen. Sie wollen in ihrem Hofladen regionale Produkte vermarkten. Allerdings sei es sehr umständlich, dafür regelmäßig die Region abzufahren. Dass Logistik ein zentrales Thema sei, bestätigte Lothar Kempfle von Donautal-Aktiv. Er könnte sich vorstellen, dass jemand aus dem Netzwerk das in die Hand nehmen würde. „Dann muss aber eine entsprechende Menge vorhanden sein, damit sich das nach einer gewissen Anlaufzeit rentiert.“ Thorsten Steidle bietet bereits Produkte anderer Direktvermarkter in seinem Hofladen in Wittislingen an. Er hat auch einen Gastraum, in dem vor allem gebuchte Veranstaltungen laufen. „Das ist handhabbar, auch vom Personal her“, erklärt er. Weil Gastronomen beliefert werden wollen, wäre es sinnvoll, jemand anzusprechen, der die Logistik bereits hat. Jedenfalls müsste der Warenaustausch professionell ablaufen, betont Kempfle. Immerhin hätten die Gastronomen bereits die Möglichkeit, anhand einer Liste im Internet ihren Bedarf auszuwählen, und die Ware stehe morgens um vier im Kühlraum.

Eine Möglichkeit wäre, wenn zum Beispiel die Banken vor Ort und das Landratsamt ein Jahr der Regionalität ausrufen würden, meinte Kempfle, der den Landrat bat, das Thema auch in politischen Kreisen anzusprechen. „Jedes Büfett mit Produkten aus der Region würde viel bewegen“, meinte er. Dass Regionalität aber auch bedeute, dass nicht das ganze Jahr über alles verfügbar sei, betonte Verena Seifried.

Mancher will nun mehr ins Marketing investieren

Die eine Lösung sei schwer zu finden, aber in diesem Netzwerk können viele Ideen entstehen, freute sich Landrat Müller über den intensiven Austausch. Dass sich in dieser Runde Gleichgesinnte treffen, die sich nicht als Konkurrenten sehen, findet auch Martin Geiger vom gleichnamigen Eierhof in Kleinkötz gut. Die Tipps, welche Vermarktungswege es gibt, findet er wichtig. Gerade weil er vor einem halben Jahr in die "gläserne Nudelproduktion" investiert hat, überlegt er nun, vielleicht doch mehr als bisher ins eigene Marketing zu investieren.