Buttenwiesen

17:30 Uhr

Buttenwiesen führt eine Sicherheitswacht in der Gemeinde ein

In Zusammenarbeit mit der Polizei werden künftig in Buttenwiesen ebenfalls ehrenamtliche Sicherheitskräfte unterwegs sein wie in den Städten des Landkreises.

Plus Ehrenamtlich arbeiten speziell ausgebildete Menschen mit der Polizei zusammen. In den Städten des Landkreises Dillingen gibt es sie schon länger. Weitere Kommunen sollen folgen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Mit gespaltenen Gefühlen und 11:8 Stimmen sprach sich der Gemeinderat Buttenwiesen in dieser Woche für die Einführung einer Sicherheitswacht aus. Gekleidet in Polizeiuniformen werden somit künftig Ehrenamtliche in der Gemeinde unterwegs sein und für mehr Ordnung sorgen. Ist das wirklich notwendig? In der Sitzung Ende Januar hatte Wertingens Polizeichef Josef Mayer die Vorteile der zusätzlichen Sicherheitskräfte erläutert, wie sie in Wertingen bereits seit einigen Jahren unterwegs sind.

"Ein Plus an Sicherheit, Zivilcourage und Zusammenhalt"

"Gemeinsam mit der Polizei sorgt die Bayerische Sicherheitswacht für ein Plus an Sicherheit, Zivilcourage und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft." So wirbt die bayerische Polizei auf ihrer Homepage für die Sicherheitswacht als "Das besondere Ehrenamt". So sollen diese Kräfte ein "sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei" sein.

