Buttenwiesen

30.01.2024

Bekommt Buttenwiesen eine Sicherheitswacht?

In Wertingen zum Beispiel gibt es schon seit einigen Jahren eine Sicherheitswacht. Nun ist diese Option auch in Buttenwiesen Thema.

Plus Der Gemeinderat Buttenwiesen erörtert den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft. Daneben geht es aber auch um die mögliche Einführung einer Sicherheitswacht.

Von Günter Stauch

Die Sitzung des Gemeinderates Buttenwiesen am Montagabend hat ganz im Lichte des Ehrenamtes gestanden. Ob Feuerwehr, Sicherheitswacht oder Hilfe für geflüchtete Menschen – die Bürgervertreter eines Ortes mit fast 130 Vereinen beschäftigten sich unter der Leitung von Rathauschef Hans Kaltner hauptsächlich mit den Möglichkeiten der Bewohner, sich in die Gemeinde einzubringen. Vor großem Publikum im prächtigen Kaisersaal machten die anwesenden Mandatsträger und -trägerinnen aber auch deutlich, wo dabei Grenzen zu setzen seien.

Dass über 50 Schülerinnen und Schüler sowie deren erwachsene Betreuer ausgerechnet die sonst weniger gut besuchte Beratung als „schulmäßige“ Darbietung von Kommunalpolitik nutzten, spricht für die selbigen Aktivitäten im unteren Zusamtal. Die jungen Besucher kamen vom renommierten Peutinger Gymnasium in Augsburg, dessen Namensgeber einst für die Verbindung von globalem Denken und lokalem Handeln stand. „Ich hoffe, Ihr habt Spaß heute und geht eines Tages in diese schöne Arbeit“, freute sich ein zufriedener Bürgermeister und wies auf die höchst erfolgreiche Jungbürgerversammlung vor Ort hin. Stolz wie dankbar zeigte sich Hans Kaltner über die Feuerwehren in den sieben Gemeindeteilen Buttenwiesens, auf der eigenen Homepage auch „Juwelen“ genannt. Stellvertretend für seine Kollegen und Kolleginnen nahm Michael Helmschrott das einhellige Lob aus der Runde entgegen, der von dem Gremium als stellvertretender Kommandant der Unterthürheimer Brandschützer bestätigt wurde. Die Floriansjünger dort führt erster Kommandant Andreas Hörmann. Unter dem aufbrandenden Beifall im gut gefüllten Raum wies Kaltner auf deren Jugendarbeit hin. Und: „Solche Leute brauchen wir.“

